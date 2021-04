Burgdorf

Beim Spielen in einem Kratzbaum für Katzen hat sich am Dienstagabend ein zweieinhalbjähriges Mädchen verfange. Das Kind war nach Aussage von Feuerwehrsprecherin Sandra Jost in eine Röhre gekrabbelt, in der es wahrscheinlich zuvor immer die Familienkatze hat verschwinden sehen. In diesem Fall aber reichte der Durchmesser der Röhre nicht aus, das Mädchen blieb stecken – und alle Versuche der Eltern, ihren Nachwuchs zu befreien, misslangen. Deshalb alarmierten sie um 18.03 Uhr die Ortsfeuerwehr Burgdorf, die mit zehn Mitgliedern unter der Einsatzleitung von Florian Bethmann an die Scharnhorststraße ausrückte.

„Es ging wirklich nicht mehr vor oder zurück“, sagt Jost und lobt zugleich das Mädchen und seine Eltern, die sich angesichts der Umstände sehr ruhig verhalten hätten. Weil mit einfacher Kraft keine Rettung möglich schien, zerlegten die Einsatzkräfte das Spielzeug der Katze fachmännisch – anschließend konnten die Eltern ihre Tochter wieder in die Arme nehmen. Auch der Stubentiger der Familie ließ sich zum Einsatzende kurz sehen, wie Jost sagt. „Die Katze hat etwas sparsam geschaut, weil ihr Spielzeug nicht mehr gewohnt aussah“, fügt sie hinzu. Gegen 18.40 Uhr endete der ungewöhnliche Einsatz.

Von Antje Bismark