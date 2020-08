Burgdorf

Wo sonst Weihrauch wabert, lag am Sonntagnachmittag jede Menge Wehmut in der Luft. Die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde feierte zum letzten Mal eine Andacht mit ihrem Pfarrer Martin Karras, den der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer mit Wirkung von Montag, 31. August, vom Amt als Seelsorger im Pfarrbezirk Burgdorf, Hänigsen und Uetze entpflichtet hat. Karras habe in den vergangenen acht Jahren Spuren hinterlassen, bescheinigten ihm mehrere Redner in ihren Grußworten.

Der Abschied Karras’ war für den obersten Katholiken in der Region Hannover, Probst Christian Wirz, Anlass für den ersten Besuch als Regionaldechant in St. Nikolaus. Dass sich die Andacht unter Coronabedingungen nicht zum Trauergottesdienst auswuchs, daran hatte Wirz maßgeblich Anteil. In seiner Predigt betonte dieser nicht den von vielen empfundenen Abschiedsschmerz. Wirz hob er vielmehr Karras’ Stärken hervor, die an vielen Stellen nachwirken würden. Dass Karras nach einer Auszeit vom nächsten Jahr an Krankenhausseelsorger in Lüneburg werde, sei „nicht das Ende, sondern auch ein neuer Anfang“, sagte Wirz.

Bischof: Stärke und Sensibilität zeichnen Karras aus

Dann verlas der Probst das Entpflichtungsschreiben. Bischof Wilmer bescheinigte Karras, der bis 2019 Vizedechant war, ebenso die Gabe beherzten Zupackens wie Sensibilität im Umgang mit den Menschen. Wirz erinnerte daran, wie Karras am Anfang seiner Zeit in St.-Nikolaus die Barbara-Kirche in Hänigsen habe profanieren müssen und das mit viel Feingefühl begleitet habe.

Mit dem Infomobil habe er den Schritt aus dem Schutzraum Kirche heraus in die Gesellschaft gewagt und sich als Theologe den Fragen und der Skepsis vieler gestellt, erinnerte Wirz. Auch die Fronleichnamsgottesdienste im Park und die Umzüge durch die Stadt seien Ausdruck der Öffnung gewesen. Bis Karras schwer erkrankt sei. Gleichwohl habe er einen so offenen Umgang mit dem am eigenen Leib erlebten Leid an den Tag gelegt, dass dies vielen Menschen Hoffnung gegeben habe, sagte Wirz und ernte anhaltenden Applaus, der wohl Karras galt.

Nur annäherend 60 Gläubige durften zur Abschiedsandacht in die St.-Nikolaus-Kirche, nachdem sie sich vorher in Corona-Kontaktlisten eingetragen hatten. Quelle: Joachim Dege

Für die Gemeinde sang der stellvertretende Pfarrgmeinderatsvorsitzende Andreas Wirz das Loblied auf Karras. Marx beschrieb den Theologen als Integrationsfigur. Ihm sei es gelungen, die Gemeinde nach schwierigen Jahren zusammenzubringen und zu öffnen Richtung Stadtgesellschaft. Das Kita-Großprojekt von St. Nikolaus habe er angeschoben und begleitet. Für die Ökumene sei Karras ein entscheidender Impulsgeber gewesen. Letzteres lobte auch Vize-Bürgermeister Matthias Paul: „Du hast Dich fantastisch eingebracht, zuletzt ganz besonders bei der Initiative ’ Burgdorf hilft’.“

Karras ließ sich all die lobenden Worte gefallen, ohne selbst g

roße zu machen. Am Ende der Andacht erteilte er der Gemeinde ein letztes Mal den Segen. Bei Sonnenschein und kühlen Getränken klang die Abschiedsfeier im Pfarrgarten aus.

Von Joachim Dege