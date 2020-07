Burgdorf

Die Schulferien stehen vor der Tür und damit der Urlaub. Weil trotz Corona viele Menschen mit dem Auto in ihre Ferienorte reisen werden, hat die katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus auch in diesem Jahr am seit Jahren praktizierten Brauch der Fahrzeugsegnung festgehalten.

Wegen der Pandemie fand die Segnung allerdings nicht wie sonst üblich vor der Nikolaus-Kirche statt, sondern am jüngsten Sonntag auf dem geräumigen Pferdemarktplatz. Dabei beschränkte sich die Gemeinde darauf, ausschließlich Autos und keine Motorräder, Fahrräder und sonstigen fahrbaren Untersätze einzubeziehen.

An die Gläubigen, die ihre Fahrzeuge aus Infektionsschutzgründen nicht verlassen durften, appellierte Pfarrer Martin Karras, dass sie sich verantwortungsvoll im Straßenverkehr verhalten und Rücksicht auf andere nehmen mögen. Anschließend segnete der Geistliche die 20 einzeln vorfahrenden Fahrzeuge und deren Insassen.

Von Joachim Dege