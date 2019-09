Otze

Von Sonntag, 22. September, bis Sonntag, 29. September, dauert die Otzer Woche – wie immer gefüllt mit Veranstaltungen für Kleine und Große, die das ganze Dorf organisiert. Dabei legen die Otzer allerdings nicht nur Wert auf geselliges Beisammensein, sondern auch auf die Entwicklung des Ortes: In der traditionellen Ortsratssitzung am Donnerstag beschäftigen sich die Kommunalpolitiker unter anderem mit dem Sachstand bei der Wohnbebauung Raupers Hof sowie der Interimslösung der Grundschule und des Kita-Anbaus.

Das Programm im Überblick:

Sonntag, 22. September

Die Otzer treffen sich um 10 Uhr auf dem Lindenbrink und starten gemeinsam mit dem Fahrrad zu Würmsee. Dort ist für 12 Uhr eine Mittagspause vorgesehen, dann geht es zurück zum Backhausplatz. Auf dem Platz beginnt um 15.30 Uhr ein Kaffeetrinken mit musikalischer Begleitung, an dem auch Nichtradler teilnehmen dürfen.

Montag, 23. September

Ab 20 Uhr hält Romy Robst im Feuerwehrhaus den Vortrag „670 Kilometer zu Fuß durch die Alpen – Auf den Spuren des Gebirgskrieges“.

Dienstag, 24. September

Auf dem Lindenbrink ehrt die Dorfgemeinschaft um 19 Uhr die Preisträger des Ballonwettbewerbs, ehe eine halbe Stunde später der Laternenumzug mit dem Feuerwehrmusikzug Ramlingen-Ehlershausen und dem Wikinger-Fanfarencorps startet. Sie geben ab 21 Uhr ein Platzkonzert am Lagerfeuer.

Donnerstag, 26. September

In historischen Kostümen nehmen die Kommunalpolitiker ab 19 Uhr an der traditionellen Ortsratssitzung unter den Eichen teil. Sie sprechen über die Wohnbebauung und lassen sich über die Stand bei Schule und Kita informieren. Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Beratung über Bodenunebenheiten der Burgdorfer Straße in Richtung Ramlingen und die Sanierungsarbeiten am Wartehäuschen Burgdorfer Straße. Ab 20.30 Uhr spielt die Band Nerbas & Nerbas beim Dorfabend auf, auch die Jazz-Dance-Damen des SV Hertha Otze zeigen ihr Können.

Freitag, 27. September

Bullenreiten, Kinderschminken, Stockbrot – das und viel mehr erwartet die Jungen und Mädchen beim Kinderfest, das um 15 Uhr auf dem Lindenbrink beginnt. Die Aktionen werden organisiert von Eltern, Lehrern und Erziehern aus Schule und Kita.

Sonnabend, 28. September

Kartoffelpuffer, Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat: Die tolle Knolle steht im Mittelpunkt des großen Marktes, der um 12 Uhr mit dem Anbringen der Erntekrone beginnt. Am Nachmittag treten die Otzer und ihre Gäste beim Pokalwettbewerb im Kartoffelschälen an, es gibt Kaffee und Kuchen sowie Tanzaufführungen. Für Musik sorgen am Nachmittag das Old Fashion Swingtett und ab 18 Uhr Die Specials. Ab 20 Uhr spielt Jureks Musik zum Tanz auf. Alle Aktionen finden zwischen Lindenbrink, Backhausplatz und Feuerwehrhaus statt.

Sonntag, 29. September

Der Erntedank-Gottesdienst mit dem Posaunenchor und Pastorin Susanne Paul beginnt um 10.30 Uhr auf dem Lindenbrink. Mit einem gemeinsamen Mittagessen um 11.20 Uhr endet die Otzer Woche.

