Jusos fordern Rücktritt von CDU-Ratsherr Mirco Zschoch

Burgdorf

Den Rücktritt des CDU-Ratsherrn Mirco Zschoch fordern jetzt die Jusos: In einer Pressemitteilung erklärt der Vorsitzende des Burgdorfer SPD-Nachwuchs, dass es in Burgdorf keinen „Platz für Antidemokraten und rechtes Gedankengut“ gebe. Damit reagiert Niklas Peisker auf einen Facebook-Post und Nachrichten bei Twitter, in denen Zschoch die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten – mit den Stimmen der AfD – lobt.

Der Juso-Chef kritisiert, dass Zschoch, der auf Regionsebene die auch innerhalb der Union umstrittene, sehr konservative Werteunion führt und stellvertretender Vorsitzender in Niedersachsen ist, sich sowohl sprachlich als auch inhaltlich der AfD annähere. So beschwere er sich über „Gutmenschen“ und verharmlose die rechtsradikale Haltung von Björn Höcke – einem AfD-Politiker, der laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden kann. Der Kommunalpolitiker sei bereits in der Vergangenheit durch homophobe, sexistische und rassistische Postings in den sozialen Medien aufgefallen, erklärt Peisker und verweist auf offene und hämische Aussagen Zschochs gegen Seenotrettungsorganisationen, humanitäre Hilfe und die Ehe für alle.

Dieser Post des CDU-Ratsherrn Mirco Zschoch verärgert seine Ratskollegen. Quelle: privat

Jusos : CDU soll sich von Aussagen distanzieren

„Wir fordern Zschoch auf, das Ratsmandat niederzulegen“, sagt Peisker. Zudem erwarte er von der CDU-Fraktion im Rat eine klare Distanzierung gegen die Aussagen ihres Mitglieds – oder eben ein Bekenntnis dazu und zur Werteunion. Derzeit diskutiere die Gruppe von SPD, Grünen, WGS und Burgdorfern über eine offene Aussprache in der nächsten Ratssitzung, die der Grünen-Ratsherr Detlef Knauer bereits angeregt hatte. „Mit Arne Hinz arbeitet künftig auch ein Juso in dem Gremium mit, der unsere Forderung thematisieren wird“, sagt Peisker und kündigt an, in der Einwohnerfragestunde die CDU direkt dazu anzusprechen.

Zschoch weist die Forderung zurück: „Ich sehe keine Veranlassung, darauf zu reagieren“, sagt er auf Anfrage und fügt hinzu, die Vorwürfe gegen ihn seien an den Haaren herbeigezogen. CDU-Chef Oliver Sieke sieht keine Veranlassung, die Aussagen seines Ratskollegen zu kommentieren. „Die Rücktrittsforderung kommt von einer Gruppierung, die mehr Buchstaben im Namen als Mitglieder hat“, sagt er. Seine persönliche Meinung dazu sei, dass er als Burgdorfer Parteichef etwas für die Stadt erreichen wolle. „Aber das Thema betrifft Burgdorf gar nicht.“ Und letztlich habe er zur Kenntnis zu nehmen, dass die Mitglieder eine andere Meinung vertreten könnten als er. „Ich sehe die Forderung als eine Kampagne der SPD an, nach der Abschaffung des dritten stellvertretenden Bürgermeisters jetzt einen neuen Akzent setzen zu wollen“, sagt Sieke.

Information: Die Ratssitzung beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr im Ratssaal des Schlosses. Vor und nach der Beratung können Einwohner ihre Fragen an den Rat und die Verwaltung stellen.

Von Antje Bismark