Burgdorf

Die Jury hat gesprochen, die Preisträger stehen fest: Mit 148 Beiträgen von 98 Teilnehmern in den Bereichen Gedicht, Geschichte und Poetry-Slam war die Teilnehmerzahl beim diesjährigen Jugendliteraturwettbewerb der Stadt Burgdorf ähnlich wie im Vorjahr. „Es war ein langer Weg“, sagte Stadtjugendpfleger Horst Gohla zu Beginn der Preisverleihung am Mittwochabend im Stadthaus mit Hinweis auf die Corona-Pandemie.

Stadtjugendpfleger strebt Kooperation mit Schule an

Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten der unterschiedlichen Altersklassen, die Gedichte und Geschichten eingereicht hatten, erhielten jeweils Bücherpreise. Eine Jury hatte in den zurückliegenden Monaten alle Werke bewertet. Die Überraschung bei der Preisverleihung: Kein Schüler aus Burgdorf hat es in einer der drei Kategorien aufs Siegertreppchen geschafft.

Anzeige

Das will die Stadt Burgdorf für die Zukunft gern ändern. Stadtjugendpfleger Gohla strebt Kooperationen mit der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule und dem Gymnasium an. Er will dort Schreibwerkstätten und Workshops für Poetry-Slam zum Kennenlernen anbieten. „Wir müssen Schülern viele Wege präsentieren, um sie für Literatur zu begeistern“, sagte Jurymitglied Kersten Flenter, der die Preisverleihung moderierte.

Beim Poetry-Slam siegt eine Langenhagenerin

In der Kategorie Poetry-Slam, die erst zum zweiten Mal Bestandteil des Wettbewerbs ist, traten vier Kandidaten – darunter kein Burgdorfer – vor dem Publikum auf. Acht Zuhörer bildeten die Jury und vergaben jeweils bis zu zehn Punkte pro Kandidat. Die Elftklässlerin Pia-Carlotta Wendel von der Integrierten Gesamtschule Langenhagen überzeugte mit ihrem Werk, in dem sie an ihre vor einem Jahr gestorbene Großmutter erinnerte. „Ich kann im Poetry-Slam meine Gefühle sehr gut ausdrücken“, sagte die Siegerin.

Beim Wettbewerb mitmachen durften Schüler der Jahrgänge fünf bis 13, und zwar nicht nur aus Burgdorf, sondern auch aus Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark. Den nächsten Jugendliteraturwettbewerb will die Stadt Ende November oder Anfang Dezember ausschreiben. Einsendeschluss soll dann Ende Februar oder Anfang März sein. Details finden Interessierte im Internet auf der Seite www.litwett.de.

Das sind die besten Teilnehmer aus Burgdorf

Gedicht: zweiter und dritter Platz: Cil-Vivien Klein, elfte Klasse Gymnasium; dritter Platz: Linda Jungnickel, zwölfte Klasse Gymnasium.

Geschichten: zweiter Platz: Lena Heinsohn, neunte Klasse RBG; zweiter Platz: Denise Henning, zwölfte Klasse BBS Burgdorf; dritter Platz: Marret Borchert, 13. Klasse Gymnasium.

Von Mark Bode