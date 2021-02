Burgdorf

Julia Schneider leitet ab sofort das Gymnasium Burgdorf. Die erfahrene Pädagogin löst den stellvertretenden Schulleiter Malte Holthusen, der zum 1. Februar die Leitung eines Gymnasiums bei Peine übernommen hat, als kommissarische Schulleiterin ab. Ein regulärer Nachfolger für den ehemaligen Schulleiter Michael Loske scheint in Aussicht: Laut Kultusministerium gibt es zwei Bewerber.

Malte Holthusen geht als Schulleiter nach Groß Ilsede

Nachdem Loske nach sieben Jahren an der Spitze des Gymnasiums im August vergangenen Jahres als Dezernent zur Landesschulbehörde ging, leitete vorübergehend Holthusen die Schule am Berliner Ring kommissarisch. Der 46-Jährige, der in Peine-Stederdorf wohnt, übernahm nun die Schulleiterstelle am Gymnasium Groß Ilsede.

Studiendirektorin Schneider übernimmt als dienstältestes Mitglied des Schulleitungsteams, dem sie als Oberstufenkoordinatorin seit 2008 angehört, Holthusens Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit der Stadt als Schulträger ist für die Pädagogin kein Neuland. Schneider begleitete intensiv alle Bauprojekte am Gymnasium und steht deshalb mit der Stadtverwaltung im ständigen Austausch. „Die Dezernentin hat mich gefragt, ob ich das machen würde, und ich habe zugestimmt“, sagt Schneider.

Die Studiendirektorin Julia Schneider leitet das Gymnasium Burgdorf kommissarisch. Quelle: Gymnasium Burgdorf

Schneider übernimmt Aufgaben kommissarisch

Allerdings nur übergangsweise, wie sie betont. „Mit meinen Schwerpunkten Koordination der Oberstufe sowie Haushalt und Gebäude habe ich gut zu tun“, sagt die Biologie- und Chemielehrerin. Ihren Unterricht will sie auch während der Zeit, in der sie die Schule kommissarisch leitet, in vollem Umfang erteilen. Bei der Schulleitung unterstützten sie Marion Fecht-Christoffers, Koordinatorin des fünften und sechsten Jahrgangs, sowie Sek-1-Koordinatorin Wiebke Schwarzrock-Pittalis und Sek-II-Koordinator Andreas Panskus.

Zwei Kandidaten für Schulleiterstelle stellen sich vor

Schneider geht davon aus, dass sie die kommissarische Leitung bis zum Sommer innehaben wird. Das Kultusministerium hält sich mit einer konkreten Zeitangabe zurück. „Wir sind bemüht, solche offenen Stellen schnellstmöglich zu besetzen, einen konkreten Zeitpunkt können wir nicht nennen“, teilt ein Ministeriumssprecher mit. In der kommenden Woche wollen sich die beiden Bewerber dem Schulvorstand vorstellen, war zu erfahren. Auch die Stellvertreterposition hat das Land bereits ausgeschrieben. Laut Ministerium liegen mehrere Bewerbungen vor. Die Stelle soll voraussichtlich zum 1. August wiederbesetzt werden.

Von Sandra Köhler