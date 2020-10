Burgdorf

Ein wenig Angst habe sie schon gehabt, gesteht Julia Moneke. Die 31-Jährige ist seit August kommissarische Leiterin der Grundschule Burgdorf. „Ich hatte mir Gedanken gemacht, ob mir in dem Alter die Schuhe überhaupt schon passen“, sagt sie. Seit der Erkrankung von Rektorin Antje Kuchenbecker-Rose im Februar 2019 hatte zunächst Birte Thomas für ein halbes Jahr kommissarisch die Leitung übernommen. Im Sommer erklärte sich Moneke bereit, das Amt zu übernehmen. Offiziell fungierte für ein Jahr zunächst Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, als Interims-Leiter.

„Ich konnte mir immer schon vorstellen, eines Tages in die Schulleitung zu gehen“, sagt Moneke. Ihr sei der Abschied von den Schülern ihrer zweiten Klasse allerdings schwer gefallen. „Jetzt unterrichte ich kaum noch“, berichtet sie. Die in Hannover lebende 31-jährige hat die Tafel in den Klassenräumen gegen den Schreibtisch und Computer eingetauscht.

Moneke sieht sich nicht als Alleinherrscherin

Die gebürtige Lüneburgerin studierte in Hildesheim Deutsch und Politik und unterrichtete vor ihrem Referendariat in Hameln für acht Monate an einem Internat am Bodensee. Danach kam sie als Lehrerin nach Burgdorf. Sie setze in ihrer neuen Funktion sehr auf ein gutes Miteinander und betrachte sich keineswegs als Alleinherrscherin. Sie arbeite intensiv mit Konrektorin Christina Preußel zusammen. „Sie schreibt unter anderem die Stundenpläne und koordiniert die Vertretungspläne. Das ist überhaupt nicht mein Ding“, sagt Moneke.

Sie habe durch die Unterstütung Blumensteins und die monatlichen Gespräche – vor der Corona-Pandemie persönlich, derzeit per Videokonferenz – mit den weiteren Schulleitern der Burgdorfer Grundschulen viel Unterstützung erfahren. „Die haben mir sehr geholfen. Es tat mir gut, in der Runde bestimmte Probleme anzusprechen“, sagt sie.

Neue kommissarische Rektorin setzt Projekte fort

Sie setzt das vor einem Jahr gestartete Sozialtraining weiter fort. „Überall, wo mehrere Menschen zusammenkommen, gibt es Probleme“, sagt Moneke. Das sei auch auf dem Schulhof der Grundschule so, wo es gelegentlich Streitigkeiten gebe. „Schüler und Lehrer verbringen viel Zeit an der Schule. Wir möchten dafür sorgen, dass alle eine möglichst gute Zeit haben“, sagt sie. Deshalb plant sie pro Halbjahr einen sogenannter Sozialtag ein, an dem die Kinder spielerisch Toleranz und Respekt lernen sollen. Die von Thomas eingeführte Streitschlichter-AG möchte sie ebenfalls beibehalten.

Besonders die Sanierung der Toiletten liegt ihr am Herzen. Erst eine von zwei für Jungs habe die Stadt saniert. „Die nächste ist für kommenden Sommer geplant“, sagt Moneke. Wann die Mädchentoiletten an die Reihe kommen, die ebenfalls nicht schön seien, wie es Moneke ausdrückt, ist laut neuer kommissarischer Leiterin noch ungewiss. Was möchte sie noch verändern? „Der Zustand des Schulhofs ist mir ein Dorn im Auge. Ich wünsche mir, dass es etwas grüner wird.“

Noch immer ist unklar, ob oder wann Kuchenbecker-Rose wieder zurückkommt. „Wenn die Stelle als Schulleiterin ausgeschrieben werden sollte, weiß ich nicht, ob ich mich darauf bewerbe“, sagt Moneke. „Man weiß ja nicht, was bis dahin passiert.“ Vorerst fühle sie sich mit der Berufsbezeichnung als kommissarische Leiterin wohl.

Von Mark Bode