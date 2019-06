Burgdorf

Während einer Streifenfahrt am Freitagabend sind Polizeibeamten gegen 22.15 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule I an der Hann. Neustadt in Burgdorf auf mehrere Jugendliche aufmerksam geworden. Die Polizisten stiegen aus, um die Gruppe zu kontrollieren. Dabei bemerkten sie den Geruch von Marihuana. Bei der Durchsuchung der jungen Leute fanden sie bei einem 18-Jährigem und einer 17-Jährigen eine geringe Menge der Droge und beschlagnahmten diese. Gegen die beiden Burgdorfer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Von Anette Wulf-Dettmer