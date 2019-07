Ramlingen-Ehlershausen

Deckel gegen Polio (Kinderlähmung) – so heißt eine Aktion des Rotary Club. Hierbei ging es darum, die Deckel von Getränkeflaschen zu sammeln. Diese werden aus einem reinen Kunststoff gefertigt und können gewinnbringend recycelt werden. 500 Deckel ergeben etwa ein Kilogramm Kunststoff. Der Erlös aus der Wiederverwertung dieser Menge reicht, um eine Impfdosis gegen Polio zu bezahlen.

Vor drei Jahren erfuhr der Jugendfeuerwehrwart Andreas Maschigefski von dieser Aktion und stellte sie in der Jugendfeuerwehr Ramlingen-Ehlershausen vor. „Die Mitglieder waren sich schnell einig, dieses Projekt zu unterstützen“, sagt er. Ein Müllentsorger stellte die Sammeltonne, und dann ging es los. Die jungen Brandbekämpfer streuten die Information in alle Richtungen – und dann lief die Aktion langsam an. „Wir haben Deckel von Schulen, privaten Leuten, Altenheimen, Gaststätten und anderen Vereinen und Institutionen bekommen“, sagt Maschigefski.

Die erste Lieferung von 173 Kilogramm Deckel konnte die Jugendfeuerwehr im April 2017 zu einer Sammelstelle in Langenhagen bringen. Von dort aus gelangen die Deckel dann per Lastwagen zu den Recyclingfirmen. Am 30. Juni dieses Jahres endete die Aktion. „Unter anderem ist der Preiserlös für die Deckel zurückgegangen“, sagt der Jugendwart. Seinen Angaben zufolge wurden insgesamt deutlich mehr als 1001 Tonnen Decke gesammelt. Und mit Stolz fügt Maschigefski hinzu: „Unsere Jugendfeuerwehr brachte es immerhin auf einen Anteil von über 641 Kilogramm Deckel und konnte damit weltweit zu 641 Impfungen gegen Polio beitragen.“ Sein Dank richtet sich an den Feuerwehrnachwuchs und an alle Unterstützer.

Von red