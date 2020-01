Deponiesanierung: Jetzt kommt der Giftmüll weg

Burgdorf

Der Kölner Wohnungsbaukonzern Deutsche Reihenhaus AG hat damit begonnen, das Areal zwischen Duderstädter Weg und Uetzer Straße für die in Kürze beginnende Sanierung der ehemaligen Giftmülldeponie vorzubereiten. Das Unternehmen will dort einen Wohnpark errichten.

Das Gelände ist gerodet und eingeebnet

Nach der Rodung begannen Bauarbeiter Anfang der Woche mit schwerem Gerät, das gesamte, etwa 10.000 Quadratmeter große Gelände einzuebnen. „Jetzt geht es zur Sache“, kündigt Unternehmenssprecher Achim Behn an. Alles laufe nach Plan. Nachdem die Oberfläche soweit vorbereitet worden sei, begännen schon Mitte kommender Woche die Stabilisierungsarbeiten.

Die Rodung des Geländes ist abgeschlossen. In Kürze beginnt die Sanierung der ehemaligen Giftmülldeponie. Quelle: Joachim Dege

Wie angekündigt, legte die Deutsche Reihenhaus unmittelbar nach dem Jahreswechsel los. Ein beauftragtes Ingenieurbüro nahm die Beweissicherung an den umliegenden Häusern vor. Damit soll der Zustand der Häuser vor Beginn der Bauarbeiten dokumentiert werden, um im Zuge der Deponiesanierung möglicherweise auftretende Schäden zweifelsfrei nachweisen zu können.

Der Bodenaushub beginnt am 21. Januar

Laut Unternehmenssprecher Behn müsse das Gelände jetzt zunächst noch statisch gesichert werden, damit sich das Erdreich nicht verschieben kann, wenn erst die bis zu 6,50 Meter tiefen Gruben ausgehoben werden. Der Bodenaushub solle am 21. Januar beginnen. Insgesamt müssen bis zu 60.000 Tonnen Bodenmaterial entfernt und auf einer Spezialdeponie entsorgt werden. In Spitzenzeiten bedeutet das bis zu 60 Lastwagenfahrten am Tag.

Die Deutsche Reihenhaus betont, dass die Deponiesanierung „auf für uns ein außergewöhnliches Projekt“ sei. Das sei nur möglich, weil es Zuschüsse aus EU-Töpfen und vom Land gebe. Das Unternehmen will auf dem Gelände nach erfolgter Sanierung noch im Sommer mit dem Bau einer Reihenhaussiedlung beginnen. Entstehen sollen 38 Reihenhäuser in drei unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten. Mit der Vermarktung der 210.000 bis 270.000 Euro teuren Häuser hat der Wohnungsbaukonzern bereits im vergangenen Herbst begonnen.

Anwohner, die Fragen zur Deponiesanierung haben, können sich jederzeit an den Projektverantwortlichen im Bauwagen auf der Baustelle wenden. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege