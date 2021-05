Burgdorf

Tok, tok, tok – gezielt klopft Jörg Rummel mit einem Hammer von oben bis unten den Stamm ab. Mit kritischem Blick mustert er den Pfahl. „Wenn das so klingt, ist es in Ordnung“, sagt er bestimmt. Der Ton verrät ihm alles, was er wissen muss. Neben ihm steht Marc Zaremba in oranger Sicherheitskleidung und schaut zu. Ein wenig fehl am Platz wirken die beiden Männer, die da mit Klemmbrett auf dem Spielplatz am Esteweg stehen und auf Holz herumklopfen. Mit einem großen Pick-up waren sie auf der Wiese vorgefahren. Auf der Ladefläche schimmert ein silberner Koffer in der Frühlingssonne.

Für den akustischen Test nutzt Jörg Rummel einen sogenannten Schonhammer, der an beiden Enden aus Gummi besteht. Quelle: Inga Schönfeldt

Scherben im Sand

Jörg Rummel und Marc Zaremba sind keine Musiker oder Hörspielproduzenten, die nach außergewöhnlichen Geräuschen in der Umwelt suchen. Sie sind Spielplatzkontrolleure. Statt Außergewöhnlichkeit wollen sie Gewöhnlichkeit, eingehaltene Normen und Richtlinien vorfinden. Zusätzlich zu wöchentlichen und vierteljährlichen Kontrollen steht einmal im Jahr die große Inspektion an, für die Jörg Rummel vorbeikommt.

Rummel arbeitet selbstständig als zertifizierter Spielgeräteprüfer. Zusammen mit Zaremba vom Gärtnerbauhof kontrolliert er alle Spielplätze in Burgdorf und den dazugehörigen Ortsteilen. Das klingt nach einer trockenen Arbeit, doch Rummel strahlt auf dem Spielplatz an diesem Morgen eine kindliche Begeisterung für seinen Job aus. Und auf die große Inspektion freuen sich beide jedes Frühjahr wieder. Seit acht Jahren sind sie im Team unterwegs. Kurz zanken sie sich wie zwei Kinder darüber, wie viele Spielplätze es in der Gemeinde gibt. „82“, sagt Rummel. „Nein, 83“, meint Zaremba. Die beiden nehmen es eben sehr genau mit allem.

„Wir sind immer ein bisschen wehmütig, wenn die Prüfungen durch sind, und wir uns ein Jahr nicht sehen“, sagt Jörg Rummel. Quelle: Inga Schönfeldt

„Man muss Kindern etwas zutrauen“

Genauigkeit ist bei ihrem Job gefragt. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. „Die Helikopter-Eltern tummeln sich auch auf Spielplätzen, wo sie für ihren Nachwuchs jede potenzielle Gefahr aus dem Weg räumen wollen“, sagt Rummel. Doch obwohl es seine Aufgabe ist, für Sicherheit zu sorgen, könne er nicht jeden blauen Fleck, jedes aufgeschürfte Knie verhindern. Das ist auch gar nicht sein Anspruch.

„Ich kann nicht jede Gefahr beseitigen. Ich kann Kinder nur lehren, sie einzuschätzen“, sagt er nachdrücklich. „Kinder müssen sich auch ausprobieren dürfen. Sie dürfen auch mal herunterfallen.“ Dennoch nimmt er seine Aufgabe ernst. „Wir sind hier, um wirklich schwere Verletzungen mit bleibenden Schäden zu verhindern, und natürlich noch viel schlimmere Dinge.“

Auf der Suche nach morschem Holz

Dafür muss er gründlich sein. Jede kleinste Unebenheit, jede Lücke, in der ein Finger eines Kinds oder ein Kopf stecken bleiben könnte, muss er entdecken. Der Belastung durch mehrere Kinder müssen die Geräte auch standhalten. Morsche Stellen sind eine große Gefahr. Bei der Seilbahn aus Holz lässt sich das relativ leicht herausfinden. Rummel zückt einen Schraubendreher. Vorsichtig stochert er ein wenig am Holz herum. Es löst sich nichts – ein weiteres Häkchen auf der Liste.

500 Plätze testet Rummel rund um Hannover in jedem Frühjahr. Den Rest des Jahres berät er Unternehmen zur Arbeitssicherheit. Quelle: Inga Schönfeldt

Doch die Prüfung ist damit noch nicht beendet. Rummel mustert das Stahlseil. Er ist auf der Suche nach Unebenheiten. Hängt es zu stark durch? Hat sich die Ummantelung der Kette gelöst, an dem sich das Kind festhält?

Belastungstests durch Erwachsene

Es gibt genau berechnete Angaben, die ein Gerät erfüllen muss. Winkel, Fallhöhen, Gewichtsangaben. Rummel und Zaremba können sie auswendig aufsagen. „Laut Vorschrift muss man das Gerät mit einer Belastung von 70 Kilogramm testen“, erklärt Marc Zaremba. „Dann müssen immer noch 40 Zentimeter Abstand zum Boden sein, damit einem Kind, was vielleicht darunter liegt, nichts passiert.

Marc Zaremba misst lieber noch mal genau nach, ob der Abstand zum Boden ausreichend ist. Quelle: Inga Schönfeldt

Aber am besten lässt sich die Funktionstüchtigkeit eines Spielgerätes untersuchen, in dem man es ausprobiert. Rummel setzt sich auf die Sitzfläche und düst los. „Früher musste das bei genau 130 Kilogramm geprüft werden. Da mussten wir uns immer zu zweit draufsetzen“, scherzt Zaremba und lacht.

Formen sollen Kinder darstellen

Mit kleinen Hüpfern joggt Rummel von der Seilbahn zum Kletterturm, so als könnte er es fast nicht erwarten weiterzumachen. Vorher holt er noch die silberne Kiste vom Auto. Darin befinden sich rote Formen und Figuren, die auch in einem Museum für moderne Kunst ausgestellt sein könnten. „Das sind Prüfkörper – das Enfant terrible jeder Spielplatzprüferprüfung“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Die runden Formen stellen einen Kindskopf dar, die ovale Form den Körper. Quelle: Inga Schönfeldt

Die merkwürdigen Formen sollen einen Kopf und den Rumpf eines Kindes darstellen. Damit testet er, ob die Kinder zwischen den Streben der Leiter hängen bleiben könnten. „Das ist eine klassische Kopffangstelle. Der Körper passt durch und fällt runter, und der Kopf bleibt hängen.“ Genau das darf nicht passieren.

Wo könnte ein Kind hängen bleiben?

Auch an der Schaukel lauern Gefahren. An der Kette können die kleinen Finger der Kinder hängenbleiben. Um das zu kontrollieren, nimmt Rummel einen silbernen Stift zur Hand „Wenn ich den da nicht dazwischen kriege, passt da auch kein Finger durch.“

Der silberne Prüfkörper stellt den Finger eines Kindes dar. Quelle: Inga Schönfeldt

Während er den Sand unter der Schaukel genau mustert, nähert sich ein Vater mit seiner Tochter. Zielstrebig läuft das Kind auf die Seilbahn zu. Der Vater hilft ihr, den Sitz den kleinen Erdhügel heraufzuziehen. „Ich habe das Gefühl, da hakt etwas“, sagt er. „Das ist nur die Bremse“, beschwichtigt Zaremba. Kurz darauf düsen Vater und Kind zusammen los. Das Kind quietscht vor Vergnügen. Genau für solche Momente machen Zaremba und Rummel ihre Arbeit.

Von Inga Schönfeldt