Innung für Sanitär- und Heizungstechnik spricht 17 Gesellen frei

Ehlershausen

Probleme, eine Anstellung zu finden, haben sie nicht: 17 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sprach Lehrlingswart Andreas Teichert nach erfolgreich absolvierter Gesellenprüfung jetzt im Gasthaus Bähre frei. „Alle werden übernommen oder wissen, wie es weitergeht“, sagte Teichert. Das Problem sei vielmehr, genügend junge Menschen zu finden, die sich in diesem Beruf ausbilden ließen. „Früher haben wir um die 60 Gesellenbriefe bei jeder Freisprechung ausgegeben, heute sind es nicht einmal mehr 20“, sagte Ehrenlehrlingswart Wilfried Kutzner.

Spezialisten für neue Energietechnologien

Gerade im Zuge der angestrebten Energiewende mit ihrem Verzicht auf fossile Brennstoffe und vermehrten Einsatz von regenerativen Energien habe sich das Berufsbild stark verändert, sagt Lehrlingswart Teichert. „Als ich gelernt habe, gab es fünf Heizungen, zwei Waschbecken und zwei Toiletten. Das war’s.“ Heutzutage hingegen seien die Absolventen Spezialisten in den hochmodernen und innovativen Technologien, die die einzige Chance böten, den drohenden Klimawandel noch abzuwenden. Und die seien gefragt. „Jede Schule, jedes öffentliche Gebäude braucht Gebäudemanager, und auch immer mehr Privatleute stellen Heizungsanlagen von Öl und Gas auf alternative Energien um.“

Gerade die Vielfalt und Bandbreite der Tätigkeiten schätzt der Junggeselle Temuri Aibov an seinem Beruf. Dabei war er eher zufällig zu dieser Ausbildung gekommen. „Mein Chef machte etwas bei uns im Haus. Und ich war gerade auf der Suche nach einem anderen Ausbildungsplatz.“ Er ergriff die Gelegenheit – und ist voll zufrieden mit seiner Wahl. Weil Nachwuchs so gefragt ist, habe sich auch das Gehalt entsprechend entwickelt, sagt Lehrlingswart Teichert. „Der Stundenlohn für Gesellen liegt bei 15 bis 20 Euro, damit liegen wir im Handwerk im oberen Bereich.“ Eine Notwendigkeit, um die frisch ausgebildeten Fachleute zu halten.

Fachkräfte sind begehrt in Handwerk und Industrie

Denn die werden Kutzner zufolge auch von der Industrie mächtig umworben: „Die winken an den Technikerschulen und auf den Messen mit Verträgen.“ So sei es ihm selbst ergangen mit zwei jungen Männern, die er ausgebildet habe. „Nach einen Vierteljahr auf der Technikerschule stand die Industrie mit den Arbeitsverträgen da.“ Das ist aus seiner Sicht so nicht in Ordnung. „Es kann nicht sein, dass wir die jungen Leute ausbilden und dann verlieren. Wir brauchen die Fachkräfte im Handwerk. Ich wünsche mir, dass die Industrie für ihren Bedarf selbst ausbildet.“

Lehrlingswart Andreas Teichert beglückwünscht den Jahrgangsbesten Christoph Föllmer. Quelle: Sandra Köhler

Der Prüfungsbeste Christoph Föllmer bleibt dem Handwerk wohl erhalten bleibt. Er plant, in absehbarer Zeit die Meisterschule zu besuchen. „Vom Bürohengst zum Malocher“ beschreibt er seinen Werdegang salopp. Er hatte eine kaufmännische Ausbildung bei einer Versicherung gemacht, dann aber gemerkt, dass es nicht sein Ding sei. Nach einem halben Jahr Auszeit und Wanderschaft habe er sich dann bewusst für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker entschieden, sagt der aus Eiklingerode stammende Föllmer: „Mein Opa war Handwerker, mein Vater auch.“

Das sind die Freigesprochenen Temuri Aibov, Baran GmbH Sanitärbetrieb, Burgdorf Patric Barck, Ribbe Heizungsbau GmbH, Lehrte/ Hämelerwald Jeremy Eickmann, Installateur- und Heizungsbauermeister Mirsad Kovacevic, Burgwedel Christoph Föllmer, Dolgner GmbH & Co. KG, Wedemark Mergim Grulaj, Jennert GmbH Heizung-Klima-Sanitär-Elektro, Wedemark Tarek Methke, Ing. Peter Behrens GmbH, Lehrte Bedirhan Nergiz, Karl Weymann GmbH Heizung- und Lüftungsbau, Lehrte Dominik Penke, Soyka GmbH, Sanitär und Heizungsbau, Uetze Tino Schliesenski, Blank Heizungsservice GmbH, Uetze Alexander Schmied, Ribbe Heizungsbau GmbH, Lehrte/ Hämelerwald Robin Ralf Stebner, Rummler & Teichert GmbH Sanitär und Heizung, Uetze Leon Trick, Karl Weymann GmbH Heizung- und Lüftungsbau, Lehrte Fabian Wedekind, Flextherm GmbH Jörg Neumann, Burgdorf Tobias Wöhler, Karl Weymann GmbH Heizung- und Lüftungsbau, Lehrte Robin Wrede, Soyka GmbH, Sanitär und Heizungsbau, Uetze Robert Zimehl, Jennert GmbH Heizung-Klima-Sanitär-Elektro, Wedemark Dustin Zimmer, Ernst Däwes GmbH Sanitär und Heizung, Lehrte/Ahlten

Von Sandra Köhler