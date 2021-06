Burgdorf/Ehlershausen

Auf der Bundesstraße 3 in Höhe Burgdorf-Ehlershausen haben sich am Montag um 6.30 Uhr drei Autounfälle ereignet. Auslöser war ein 2,50 Meter langer Ast eines umgestürzten Baumes, der etwa 100 Meter westlich der Shell-Tankstelle auf die Fahrbahn ragte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich hatte eine Sturmböe während der heftigen Gewitter den Baum zu Fall gebracht.

Der 25-jährige Fahrer eines VW Caddy, der in Richtung Hannover unterwegs war, sah das Hindernis zu spät und fuhr in den Ast hinein. Beim Versuch die Kontrolle über sein Fahrzeug zurückzugewinnen, lenkte er dieses nach links, allerdings zu stark, sodass der Wagen die Mittelleitplanke touchierte. „Anschließend lenkt er den VW Caddy wieder nach rechts und kommt nach einem Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke zum Stehen“, berichtete die Polizei.

Unmittelbar nach diesem Unfall stieß ein Mercedes-Sprinter gegen den Ast. Dem Fahrer gelang es, den Sprinter rechtzeitig zum Halten zu bringen, um eine Kollision mit dem auf der Fahrbahn stehenden VW Caddy zu verhindern. Beide Männer haben daraufhin umgehend den Ast von der Fahrbahn geräumt.

Auffahrunfall am Ende des Staus

Inzwischen hatte sich ein kleiner Rückstau hinter der Unfallstelle gebildet. Diesen bemerkte ein Autofahrer zu spät und fuhr auf eines der stehenden Fahrzeuge auf. Verletzt wurde bei diesem Auffahrunfall niemand. Auch der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Der Caddy-Fahrer zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu.

Den Schaden am Caddy und an den Leitplanken schätzen die Polizeibeamten aus Burgdorf auf circa 4000 Euro. Am Sprinter entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zu Auffahrunfall 300 Meter hinter der ersten Unfallstelle macht die Polizei keine Angaben zum Schaden.

Von Anette Wulf-Dettmer