In der Dachtmisser Feuerwehr gibt’s so viele Frauen wie sonst nirgends

Dachtmissen

Frauenpower in Dachtmissen: Die Einsatzabteilung der dortigen Ortsfeuerwehr ist zu nahezu 40 Prozent weiblich. „Sonst sind es in der Region 10 bis 12 Prozent“, sagte Ortsbrandmeister Jörg Neitzel bei der Jahresversammlung im Feuerwehrhaus am Sonnabend. Neitzel ist mächtig stolz auf seine 13 Damen – denn die rocken die Feuerwehr so richtig. Sie stellen Atemschutzgeräteträger genauso wie Maschinisten. Bei der Alarmierung zu einem Flächenbrand am 28. Juli – einem von 17 Einsätzen im Jahr – waren erstmals mehr Frauen als Männer im Einsatz. „Bei uns herrscht Gleichberechtigung, hier macht jeder alles“, erläutert Neitzel, warum im Dachtmissen die Frauen so viel Spaß an der Feuerwehrarbeit haben.

Das bestätigt Beate Neitzel. Die Frau des Ortsbrandmeisters gehört zu den Aktiven und ist als CDU-Ratsfrau gleichzeitig Vorsitzende des Feuerwehrausschusses. „Ich wollte schon viel früher in der Feuerwehr aktiv werden“, sagt sie. Doch damals seien Frauen in der Feuerwehr nicht erwünscht gewesen. Feuerwehr ist Männersache? Keineswegs, findet sie. „Wir können das körperlich genauso leisten wie die Männer. Und psychisch sind viele Frauen den Männern sogar überlegen“, sagt sie. Als Beispiel führt sie dafür den Brandeinsatz bei der Firma Läufer an, bei dem ihre Tochter aktiv beteiligt war und der viele Einsatzkräfte an ihre Grenzen gebracht hat. Ihre Tochter habe das Geschehen schnell weggesteckt und die psychologische Begleitung im Nachhinein bei Weitem nicht so lange in Anspruch nehmen müssen wie mancher Mann.

Führungspositionen statt Küchendienst

„Leider ist es in einigen Ortswehren noch üblich, dass die Frauen automatisch zum Küchendienst eingeteilt werden“, sagt Beate Neitzel: „Wenn sich das ändert, werden bestimmt auch dort mehr Frauen aktiv werden.“ In Dachtmissen haben die jungen Feuerwehrfrauen jüngst sogar angeregt, eine eigene Wettkampfgruppe zu stellen. Die Mutter des stellvertretenden Ortsbrandmeisters, Susanne Haase, ist die neueste Verstärkung. Und was für eine: Die theoretische Prüfung für die Truppmann-I-Ausbildung hat sie mit einer glatten 1,0 bestanden.

Die Beförderten (von links) : Karsten Stolper-Beinhorn, Ortsbrandmeister Jörg Neitzel, Daniel Schrader, Leonard Horst, Johanna Licht, stellvertretender Ortsbrandmeister Jannis Haase. Es fehlt Hanna Schrader Quelle: privat

Ohne Frauen drohte die Ortswehr vor einigen Jahren, unter die Mindeststärke zu rutschen. Davon ist jetzt keine Rede mehr. Der nächste für Ortsbrandmeister Neitzel folgerichtige Schritt: Die Damen sollen sich auch in der Führungsriege etablieren. So ist Johanna Licht zur stellvertretenden Jugendfeuerwehrwartin ernannt worden. Und auch eine Frau in vorderster Reihe des Kommandos kann sich Jörg Neitzel gut vorstellen. „Bei den nächsten Wahlen stehe ich nicht mehr zur Verfügung, und falls mein Stellvertreter meine Nachfolge antreten sollte, benötigen wir einen neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister. Wir führen derzeit schon Gespräche – und wenn sich da eine geeignete Frau findet, ist das absolut angemessen.“

Bauliche Anpassungen nötig: separate Umkleiden

Noch Nachholbedarf gibt es in Sachen Damenumkleiden im Feuerwehrhaus. „Wir haben keine separaten Umkleide und Duschen“, mahnt Neitzel an. Dass die Kleiderhaken in der Fahrzeughalle so verteilt wurden, wie gerade etwas frei war, ziehen sich Frauen und Männer quasi in gemischter Reihe um. „Die meisten Frauen haben damit kein Problem, allerdings einige ihrer Männer. Und eine Kameradin hat deswegen tatsächlich aufgehört.“ Hier müsse die Stadt dringend eine Lösung finden. Beim Einsatz selbst und dem anschließenden Umziehen, um die Sitze der Einsatzfahrzeuge nicht zu kontaminieren, gibt es hingegen keine Probleme: Dank des Fördervereines konnte ein Wurfzelt als mobile Umkleide angeschafft werden.

Beförderungen und Ehrungen Zwar wusste Ortsbrandmeister Jörg Neitzel, dass sich zur Jahresversammlung der stellvertretende Regionsbrandmeister Eberhard Schmidt angesagt hatte, es also eine größere Ehrung geben würde. Doch ob er ahnte, dass es sich um ihn selbst handelte? Jedenfalls war dem frisch zum Brandmeister beförderten Neitzel der Stolz anzusehen, als er das Feuerwehrehrenzeichen am Bandes des Landes Niedersachsen für Verdienste im Feuerlöschwesen in Empfang nehmen konnte. Angeregt hatte diese Ehrung der Leiter des Historischen Löschzugs, Werner Pauke; beantragt schließlich Neitzels Vize Jannis Haase. In seiner kurzen Laudation strich er Neitzels vielfältiges Engagement heraus, das auch weit über die Ortsfeuerwehr hinaus gewirkt habe. Befördert wurden: Johanna Licht und Hanna Schrader zur Oberfeuerwehrfrauen, Leonard Horst und Daniel Schrader zu Hauptfeuerwehrmännern, Karsten Stolper-Beinhorn zum Ersten Hauptfeuerwehrmann und Jannis Gerhard Haase zum Hauptlöschmeister. Seit 40 Jahren Fördermitglieder sind Wilfried Hoppe, Volker Schramke, Nasseredin Schahabi, Jens Pulow, Helga Hoppe, Ilse Ludwig und Manfred Günther.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler