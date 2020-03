In Zeiten von Corona: Kleingärtner zieht es in ihre grünen Oasen

Burgdorf

Wer dieser Tage in Burgdorf unterwegs ist, wird feststellen, dass die Straßen nahezu menschenleer sind. Weil sich das Coronavirus in Deutschland weiter ausbreitet, sind die Einwohner aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Auch auf den Wegen in den Kleingartenkolonien im Stadtgebiet ist an diesem Wochenende niemand zu sehen. Doch der Schein trügt. In einigen Gärten läuft der Frühjahrsputz auf Hochtouren.

Gartenarbeit ist Ausgleich zum Alltag

Zurzeit sei der Kleingarten mehr Arbeitsplatz als Rückzugsort, gesteht Hubert Beck. Der 65-Jährige ist seit 1994 Mitglied des Kleingartenvereins Drei Eichen in der Südstadt. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin bringt er an diesem Wochenende den Garten auf Vordermann, zupft Unkraut und beschneidet trockene Äste des Pfirsichbaums.

Mit einer Astschere beschneidet Hubert Beck seinen Pfirsichbaum. Quelle: Laura Beigel

Angefangen hat Beck mit dem Gärtnern, weil er keinen Sport mehr machen konnte. Für den ehemaligen Marathonläufer ist der Anbau von Tomaten, Stangenbohnen, Kartoffeln und Süßkirschen somit ein guter Ausgleich zum Alltag.

Kleingärtner sind Frischluftliebhaber

Auch Barbara und Konrad Rozok können von der Gartenarbeit nicht genug bekommen. Während sie Dünger in den Boden einarbeiten und Unkraut zupfen, erfreuen sie sich gleichzeitig der Bewegung an der frischen Luft. „Wir können die Situation mit dem Coronavirus gerade nicht ändern, also machen wir das Beste daraus“, sagen die beiden. „Der Kleingarten ist immer noch die beste Medizin.“

Konrad Rozok arbeitet mit einer Harke den aufgestreuten Dünger in den Boden ein. Quelle: Laura Beigel

Auf 600 Quadratmetern baut das Ehepaar Rozok unter anderem Erdbeeren und Himbeeren an. Seit knapp 60 Jahren sind sie stolze Besitzer eines Gartens in der Kolonie Grüne Aue. „Hier sind wir relativ ungestört und durch Hecken voneinander getrennt – da dürften wir uns eigentlich nicht mit irgendetwas anstecken“, sagt Barbara Rozok.

Barbara Rozok entfernt in ihrem Kleingarten das Unkraut. Quelle: Laura Beigel

Ein Garten für die ganze Familie

Einer möglichen Ausgangssperre blickt Elisabeth Licari entspannt entgegen. „Eigentlich dürfte es erst einmal keinen Unterschied für unseren Alltag machen“, sagt die 35-Jährige. Die erste Woche hätten sie und ihre drei Kinder gut überstanden – trotz geschlossener Spielplätze.

Familie Licari hat ihren Garten im Nelkenweg in der Kolonie Grüne Aue erst seit zwei Jahren. Trotzdem hat er sich bereits in ein kleines grünes Domizil für die ganze Familie entwickelt. Dort können sich der zehnjährige Leon und seine beiden vier und sieben Jahre alten Schwestern während der verlängerten Schulferien austoben. „Man muss jetzt ja irgendetwas finden, womit man sich selbst und die Kinder beschäftigen kann“, sagt Mutter Elisabeth.

Von Laura Beigel