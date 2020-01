Die Polizei Burgdorf sucht Zeugen, denen zwischen Freitag und Sonntag verdächtige Personen an der Straße Im Dorfsfeld in Heeßel aufgefallen sind: Einbrecher entwendeten dort Schmuck im Wert von 1000 Euro. Erfolglos blieben Täter hingegen am Marris-Mühlenweg.