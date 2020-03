Im Stadtpark von Burgdorf blüht der Blaustern auf

Burgdorf

Wie die Bauern in diesem Jahr ihren Spargel einbringen, ist noch nicht ausgemacht, da es wegen der Corona-Krise dem Vernehmen nach an Erntehelfern mangelt. Das könnte für Genusseinbußen am Gaumen sorgen. Ein anderer Genuss freilich ist eher optischer Natur und lässt sich schon jetzt im Stadtpark bewundern, wo ein Spargelgewächs augenblicklich sehr deutlich auf sich aufmerksam macht: Der Blaustern, auch Scilla genannt, blüht dort, was das Zeug hält. Im Stadtpark rund um den Bürgermeisteramtssitz im Rathaus II hat die ausdauernde, krautige Pflanze mit ihren tiefblauen traubigen Blütenständen regelrechte Bodenteppiche ausgebildet. Kurzum: Wem es vergönnt ist, trotz behördlicherseits verordneten Blaumachens einen Spaziergang zu unternehmen, der darf sich an einer herrlichen Augenweide freuen. In der Landeshauptstadt hat die Scilla wegen ihrer Schönheit längst ihren Spitznamen weg: das blaue Wunder von Linden. Nun macht sie also auch in Burgdorf blau.

Im Park hinterm Bürgermeisteramtssitz im Rathaus II erlebt Burgdorf gerade sein blaues Wunder: Dort blüht die Scilla auf. Quelle: Laura Dalla Libera

Von Joachim Dege