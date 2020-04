Im Seniorenheim Anna in Burgdorf gibt es 13 Covid-19-Infektionen

Burgdorf

In Burgdorf gibt es einen Corona-Hotspot: In der Seniorenresidenz Anna in der Weststadt haben sich acht Bewohner und fünf Pflegekräfte mit dem Virus angesteckt. In dem Heim herrscht der Ausnahmezustand. Es gibt ein Besuchsverbot und einen Aufnahmestopp.

In Burgdorf haben sich laut Gesundheitsamt seit dem Pandemie-Ausbruch 39 Menschen mit dem Virus angesteckt. Zehn sind wieder gesund. 29 sind nach wie vor als infiziert registriert. Die von der AR Seniorendienste GmbH betriebene Seniorenresidenz Anna an der Sylter Straße in der Weststadt, in der zurzeit 111 Menschen wohnen, steht im Zentrum des Ansteckungsgeschehens. Dort sind acht Heimbewohner und fünf Pflegekräfte an der neuartigen Lungenkrankheit erkrankt, wie Pflegeunternehmer Gaurav Garg bestätigt.

Anzeige

Unterschiedliche Auskünfte über den Krankheitsverlauf

Laut Garg geht es den Betroffenen den Umständen entsprechend gut. Sie seien „stabil und wohlauf“. Schwere Krankheitsverläufe habe es keine gegeben. Es sei ähnlich wie bei einer Grippe. Zwei Bewohner würden wegen hohen Fiebers vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Niemand habe bisher eine Beatmungstherapie gebraucht, sagt der Geschäftsführer der AR-Seniorendienste, die in ihren vier Pflegeheimen rund 300 Mitarbeiter beschäftigt – in Burgdorf außer dem Heim Anna noch die beiden Heime Wassergarten und Stadtgarten sowie in Bissendorf-Wietze das Heim Waldgarten. In allen vier Häusern leben mehr als 300 alte Menschen.

Weitere NP+ Artikel

Die Region Hannover, bei der das Gesundheitsamt angesiedelt ist, beschreibt den Gesundheitszustand der Heimbewohner so: „Einige werden derzeit stationär versorgt. Die Krankheit zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Zustand der Patienten innerhalb kurzer Zeit stark verändern kann. Zum derzeitigen Gesundheitszustand kann das Gesundheitsamt daher keine zuverlässige Auskunft geben“, heißt es in der Behördenantwort auf eine Anfrage dieser Zeitung.

Der Betreiber der Seniorenresidenz Anna hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden. Quelle: Joachim Dege

Alle infizierten Heimbewohner seien umgehend in einen abgetrennten Bereich im ersten Obergeschoss umgezogen. Dort würden sie in von der Region Hannover zur Verfügung gestellter Schutzausrüstung – die Pflegekräfte arbeiteten mit Brille, Handschuhen, Kitteln mit Kopfhaube und FFP2-Masken – in Einzelzimmern versorgt, sagt Garg. Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gelte ein Besuchsverbot und ein Aufnahmestopp. Niemand kommt ins Heim hinein, weder Angehörige noch der Postbote.

Ins Heim Anna gelangte das Virus laut Garg mit einer 69 Jahre alten Frau. Sie sei Krebspatientin und war zur Behandlung in einem Krankenhaus in Hildesheim. Dort habe sie sich infiziert und dann andere Heimbewohner im Alter von 66 bis 95 Jahren angesteckt. Weil sie Symptome gezeigt habe, sei sie in der Klinik getestet worden. Die Klinik habe das Heim über den positiven Test informiert. Das sei am Montag vor 14 Tagen gewesen.

Seit jenem 6. April steht die AR Seniorendienste mit dem Gesundheitsamt in Kontakt, das von mehreren ähnlich gelagerten Situationen in anderen Heimen in der Region Hannover spricht. In Burgdorf sei nur das Heim Anna betroffen. Das Amt berät das Heim in Hygienefragen. Es habe zu keinem Zeitpunkt in den Heimbetrieb eingegriffen, versichert Garg.

Die Pflegekräfte „sind die Helden dieser Krise “

Auch der Krisenstab der Stadt Burgdorf sei informiert gewesen. Beide Behörden hätten die Heimleitung sehr unterstützt. „Wir haben das nicht an die große Glocke gehängt. Aber wenn wir gefragt wurden, haben wir kein Geheimnis daraus gemacht“, rechtfertigt Garg seine zurückhaltende Informationspolitik während der vergangenen 14 Tage.

Gleichwohl habe sein Unternehmen alles unternommen, um die Situation in den Griff zu bekommen. „Wir kriegen das hin“, gibt sich Garg zuversichtlich. Mehr als 20 Mitarbeiter seien mittlerweile auf das Virus getestet worden, etliche negativ. Ebenso alle Hausbewohner, die sich in der Nähe der infizierten Krebspatientin aufgehalten und mit dieser direkt Kontakt gehabt hätten. Garg dankt allen Pflegekräften: „Das sind die Helden dieser Krise. Die gehen trotz der Krankheit jeden Tag hier rein.“

In dem Heim an der Weststadt herrscht der Ausnahmezustand. Es gibt einen Besuchsverbot und einen Aufnahmestopp. Quelle: Joachim Dege

Gesundheitsamt schwieg, um keine Ängste zu schüren

Dass es auch andere Heime treffen kann, darüber macht sich der Pflegeunternehmer keine Illusionen: „Das kann niemand verhindern. Das ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird jedes Heim betroffen sein.“ Deshalb setzt Garg auf einen Lerneffekt, organisiert Videokonferenzen für die Pflegedienstleitungen seiner Häuser. Nur so könnten sich die zurzeit noch nicht betroffenen Heime vorbereiten, falls es auch sie treffe.

Dass die Stadt Burgdorf und das Gesundheitsamt die Öffentlichkeit nicht informierten über den Corona-Herd im Pflegeheim Anna, begründen diese unterschiedlich: Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) lässt durchblicken, dass die Stadt dem Pflegeunternehmen keinen wirtschaftlichen Schaden habe zufügen wollen. Regionssprecherin Christina Kreutz beruft sich auf den Datenschutz. Und: „Eine Information der Öffentlichkeit würde nicht beitragen, Menschen zu schützen, sondern nur Ängste zu schüren.“

Lesen Sie auch

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Joachim Dege