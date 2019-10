Im Literaturkreis treffen Fontane und Sartre auf Wild und Bánk

Ehlershausen

Ein Leben ohne Bücher – das kann sich Andrea Kamke nicht vorstellen: Die 55-Jährige aus Ehlershausen arbeitet nicht nur in der Stadtbücherei Celle, sondern sie leitet seit mehr als einem Jahrzehnt auch den Literaturkreis der Martin-Luther-Kirchengemeinde. Am Dienstag, 15. Oktober, öffnet sie für die Runde das nächste Buch mit „Heißester Sommer“ der preisgekrönten Gegenwartsautorin Zsuzsa Bánk.

Zum Leben mit Büchern gehört für die Frau der leisen Töne aber auch, dass sie in einem kleinen gebundenen Buch die Termine der Literaturfreunde zusammenfasst. Als Erinnerung an gemeinsam verbrachte Abende, bei denen sich die Gespräche ebenso um das Leben von Theodor Fontane drehten wie um Jean Paul Sartres „Das Spiel ist aus“. Für Kamke bedeuten die Notizen mehr als nur eine Erinnerung, denn vor rund sieben Jahren stand der Literaturkreis, den sie einst mit einer anderen Bibliothekarin gegründet und betreut hatte, vor dem Aus.

Teilnehmern fehlt die Zeit für die Lektüre

„Wir sind damit gestartet, dass die Teilnehmer vor dem Treffen ein Buch lesen sollten, über das wir dann sprechen wollten“, sagt sie im Rückblick. Doch vielen fehlte im Vorfeld die Zeit für die Lektüre, so dass sie nicht mehr zu den Terminen kamen. „Das fand ich schon damals sehr schade, weil die Gespräche zum Teil einen philosophischen Charakter hatten“, sagt die Ehlershausenerin. Zu Beginn des Jahres 2012 stellte sie das Konzept um: Seitdem liegt der Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Lesen im Literaturkreis, an das sich dann Diskussionen und Gespräche anschließen.

Das stellt besondere Anforderungen an die Leiterin. „Denn natürlich können wir keine langen Texte lesen, weil das einfach zu lange dauert.“ Sie suche deshalb entsprechende Werke vor jedem monatlichen Treffen heraus – unabhängig vom Genre. Dann übernähmen Teilnehmer das Lesen, mitunter auch mit verteilten Rollen. „Dafür eignen sich besonders gut Hörspiele, bei denen ja auch noch die Geräusche dazu kommen“, sagt Kamke, die dank ihres Arbeitsstelle einen guten Zugang zu Büchern und Medien hat – auch wenn sie in Celle vor allem für Sachbücher in Bereichen wie Religion, Biologie und Politik zuständig ist.

Kriminalromane finden keine Beachtung

Rund 15 Frauen und Männer haben sich inzwischen zu dem Kreis zusammengefunden, immer wieder kommen Interessierte dazu. „Vor allem wenn es um ein bestimmtes Thema geht“, hat die Leiterin beobachtet. Als sie jüngst einen Abend dem Dichter Theodor Fontane wegen seines 200. Geburtstags widmete, fanden sich neue Teilnehmer ein. Als besondere Momente trugen alle dann Redewendungen aus seiner Feder vor. Monat für Monat bereite sie das Thema vor, sagt Kamke, die nach ihrer Kindheit und Jugend in Ramlingen zunächst in Hamburg Bibliothekswesen studierte und anschließend in der Hansestadt sowie in Westfalen arbeitete, ehe sie 2001 nach Ehlershausen zurückkehrte.

Einige Stunden monatlich benötigt sie für die Vorbereitung, weil sie die Informationen zu dem Autor zusammenträgt, das Stück liest und prüft und manchmal auch einen anschließenden Theaterbesuch wie bei Sartre organisiert. Bei aller Offenheit für die Genres: Kriminalromane nimmt sie nicht ins Programm auf, und auch Bestseller stehen nicht oben auf ihrer Literaturliste. Stattdessen faszinieren sie Geschichten über Menschen, die im Buch eine innere Wandlung durchleben. Dieses Interesse teile sie mit vielen Teilnehmern, die sie wiederum auch mit neuer Literatur konfrontierten, „die ich sonst nicht gelesen hätte“.

Zur Belletristik kommen im Hause Kamke seit kurzem aber auch ungewohnte Fachbücher. „Ich habe die Vogelkunde als neues Hobby für mich entdeckt“, sagt sie und fügt hinzu, sie habe schon immer eine große Affinität zur Natur besessen. Ein Vorteil der Ornithologie sei, dass sie die Vögel überall entdecken könne – auch während sie den Literaturkreis vorbereite.

Am Dienstag, 15. Oktober, kommt der Literaturkreis ab 19 Uhr im Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche zusammen. An diesem Abend steht die Erzählung „Heißester Sommer“ im Mittelpunkt. Alle Interessierten sind willkommen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Von Antje Bismark