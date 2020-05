Die Kommunalpolitik zeigt sich in Spendierlaune. Trotz leerer Kassen will die Mehrheit für die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in Burgdorf eine große Sporthalle mit vier Spielfeldern und Tribüne bauen, die dann auch Vereine mitbenutzen sollen. Die CDU kann sich mit Sparvorschlägen nicht durchsetzen.