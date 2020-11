Burgdorf

In der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule ist eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei weitere Lehrkräfte seien als sogenannte K1-Kontakte klassifiziert und ebenfalls in Quarantäne geschickt worden. Schüler seien von den getroffenen Quarantäneanordnungen nicht betroffen. Das hat der von der Stadtverwaltung eingerichtete Krisenstab am Donnerstagabend mitgeteilt.

Die Lehrkräfte in Quarantäne befänden sich im Homeoffice, heißt es in der Mitteilung der Stadt Burgdorf. Die von ihnen betreuten Klassen würden am Freitag und für die kommenden Woche zum Teil ebenfalls in den Hausunterricht mithilfe von Videokonferenzen gehen.

Corona-Fälle auch am Gymnasium und in Otze

Betroffen von einem neuen Corona-Fall ist auch das allgemeinbildende Gymnasium Burgdorf. Dort hat nach Darstellung der Stadt ein Schüler des Jahrganges zehn am Donnerstag ein positives Testergebnis erhalten. Nach einer Regelung des Gesundheitsamts werde in Fällen wie diesem neuerdings nicht mehr die gesamte Klasse in Quarantäne geschickt, sondern dies passiere nur noch bei solchen Schülern, die sich länger im Radius von 1,5 Meter um eine infizierte Person aufgehalten hätten. Dies gelte für den Fall, dass alle Maske getragen sowie sich die Hände gewaschen haben und regelmäßig gelüftet wurde. Davon betroffen seien aktuell neun Schülerinnen und Schüler der Klasse. Sie müssten nun bis Freitag nächster Woche ins sogenannte Distanzlernen wechseln.

An der Grundschule Otze war laut Stadtverwaltung bereits am Mittwoch ein Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Informationen über die Auswirkungen lägen im Rathaus bislang nicht vor, teilt Hauptamtsleiterin Nicole Raue mit. Für Burgdorf meldete die Region Hannover am Donnerstag 56 infizierte Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab die Behörde mit 95,4 an.

Von Joachim Dege