Hülptingsen

Die von vielen Anwohnern als völlig unzureichend empfundene Internetversorgung im Wohnquartier östlich des Beerbuschwegs in Hülptingsen beschäftigt jetzt auch Burgdorfs Kommunalpolitik. Die CDU-Ratsfraktion hat einen Antrag angekündigt, der darauf abzielt, den Ausbau des Glasfasernetzes im Osten der Stadt voranzutreiben. Anders seien Homeoffice und Homeschooling dort kaum sicherzustellen, argumentieren die Christdemokraten.

Auch manche Politiker sind von der schlechten Internetverbindung betroffen. Ratsherr Volkard Kaever von der WGS etwa muss ins Rathaus fahren, wenn er am 16. Februar an der Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt teilnehmen will, die als Videokonferenz geplant ist. Weil die Bandbreite bei ihm zu Hause nicht ausreiche, bleibe ihm nichts anderes übrig, erklärt der Kommunalpolitiker, der im Eschenweg wohnt.

Homeoffice erspart Pendlern unnötige Wege

Auch Nachbarin Marion Brockmüller ist genervt. Sie arbeitet bei der TUI und ist seit März – wie ihr Mann auch – im Homeoffice. „Eine super Alternative für uns Pendler“, findet sie. Wenn sie und ihr Mann gleichzeitig an einer Videokonferenz teilnähmen, funktioniere alles. Wenn aber eine der beiden Töchter gerade Onlineunterricht habe, komme die Familie mit ihrem Internetanschluss schnell an ihre Grenzen. Entweder die Videokonferenz sei dann für sie und ihren Mann zu Ende, oder das Netz breche gleich ganz zusammen – trotz bestmöglichen Telefonanschlusses mit Hybrid-LTE-Rooter-Verstärkung.

Carsten Scheller trifft es noch härter. Der Lehrer muss in die Schule fahren, wenn er seine Schüler online erreichen will. Aufs Internet daheim – er hat einen Anschluss von htp – sei einfach kein Verlass, sagt er. Mal falle es stundenlang aus, an anderen Tages gelinge das Einwählen nicht. An Homeoffice sei da auch für seine Frau nicht zu denken, die im kaufmännischen Vertrieb eines Exportunternehmens arbeite und dringend auf eine stabile und verlässliche Internetverbindung angewiesen sei.

Der Telekommunikationsanbieter FNHO-DSL Südheide GmbH bietet schnelles Internet, doch kaum jemand kennt ihn. Quelle: Joachim Dege

Die gebe es durchaus, beteuert Cord Homann vom regionalen Telekommunikationsunternehmen FNOH-DSL Südheide GmbH mit Sitz in Hänigsen. Die technischen Probleme der Quartiersbewohner hätten ausnahmslos mit der Technik der Telekom zu tun. Sein Unternehmen, das in Hülptingsen 30 Haushalte mit Internet versorge, miete von dem für die Grundversorgung zuständigen Konzern lediglich die letzte Meile vom Verteilerkasten bis zum Hausanschluss. Auf diese Weise könne sein Unternehmen als Monopolist schnelle sogenannte VDSL-Verbindungen mit 6 bis 250 Mbits/s anbieten. Dass FNOH wie in Schwüblingsen auch in Hülptingsen ein Glasfasernetz aufbaut, hält Homann aber für eher unwahrscheinlich. Dafür reiche die Nachfrage nicht. Wenn sich aber ausreichend Kunden fänden, kann er sich vorstellen, in die Zuleitung zu investieren. Anwohnerin Brockmüller wiederum kann sich vorstellen, die Nachbarschaft zu mobilisieren, um Verbesserungen zu erreichen.

Stadt wünscht sich zügigen Glasfaserausbau

Die Stadt Burgdorf sieht sich zwischen Internetanbietern und -nutzern außen vor. Es sei nun einmal anders als beim Strom, wo jeder frei wählen könne, von wem er Elektrizität beziehe, sagt Wirtschaftsförderer André Scholz. Im Fall Hülptingsen habe nun einmal FNHO die VDSL-Technik verbaut und könne deshalb exklusiv schnelle Internetanschlüsse anbieten. Wer sie wolle, müsse mit der Firma einen Vertrag abschließen. Alle anderen müssen sich laut Homann mit den langsameren ADSL-Verbindungen begnügen.

Scholz lässt allerdings keinen Zweifel daran, welches Ziel die Kommune anstrebt. „Für zukunftsfähige Anbindung brauchen wir zügig – und zwar flächendeckend – den Glasfaserausbau“, appelliert er an die Telekommunikationsbranche. Die Bedarfe stiegen in allen relevanten Bereichen – ob Arbeit (Homeoffice), Bildung (Homeschooling) oder Unterhaltung (Streaming).

Von Joachim Dege