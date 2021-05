Hülptingsen

Zeugen für den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hülptingsen sucht jetzt die Polizei: Ein Anwohner der Elisabeth-Hahne-Straße hatte am Sonntag gegen 4 Uhr verdächtige Geräusche gehört: Mehrere Personen machten sich an dem Automaten zu schaffen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge entdeckten die alarmierten Beamten mehrere Beschädigungen an dem Gerät. Sie stammten nach bisherigen Erkenntnissen von einer Betonplatte, die Unbekannte vom Sockel eines Wohnhauses genommen hatten, um den Automaten aufzubrechen.

Die Polizisten stellten im näheren Umfeld des Tatortes drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren fest. Derzeit wird geprüft, ob sie für die Tat verantwortlich sein können. Deshalb suchen die Ermittler nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark