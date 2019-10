Burgdorf

Das Hotel am Försterberg an der Immenser Straße in Burgdorf ist in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Einbrechern gewesen. Laut Polizei schlug der unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 6.25 Uhr, eine Scheibe der Eingangstürverglasung ein. In die Räumlichkeiten des Hotels gelangte er jedoch nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten deshalb mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer