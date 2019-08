Hülptingsen

110 Meter ist die 5000 Quadratmeter große Halle des Tür- und Tor-Produzenten Hörmann lang. Gut acht Meter ragen die Stahlträger in die Höhe – eine imposante Konstruktion, die aber schnell aufgestellt war. „Das haben drei Monteure in drei Wochen gemacht“, sagt Stefan Dörpfeld, Leiter der niedersächsischen Vertriebsniederlassung, die jetzt noch in Isernhagen sitzt, im nächsten Jahr aber an Burgdorfs östlichen Stadtrand umziehen soll.

Bevor mit den Bauarbeiten im Mai begonnen werden konnte, musste erstmal der Abrissbagger kommen, um die Gebäude des früher dort ansässigen Kopfhörer-Produzenten Sennheiser zu beseitigen. Das nahm fünf Monate in Anspruch. „Der Keller war schon eine Herausforderung“, erinnert sich Dörpfeld. Doch jetzt geht es flott voran. Die Außenhaut von Halle und Betongebäude sollen bis Anfang Oktober fertig sein, so dass der Innenausbau unbeeinflusst von der Witterung erfolgen kann. Aufwändigster Teil seien dabei die Sanitär- und Elektroinstallationen.

Gebäude wird energetisch optimiert

Insgesamt werden gut 70 Mitarbeiter von Isernhagen nach Hülptingsen kommen, davon etwa 40 im kaufmännischen Bereich. Für sie werden rund 1200 Quadratmeter Bürofläche hergerichtet. Das dreistöckige Gebäude werde energetisch optimiert, kündigt Dörpfeld an. Kühlung und Heizung sollen über Paneele an den Wänden erfolgen. Außerdem seien die Büroräume nach Norden ausgerichtet, so dass es darin nicht allzu heiß werden könne und sich die Blendwirkung auf Bildschirmen in Grenzen halten werde.

Neben einem Empfang sowie Schulungs- und Sozialräumen wird auch noch ein 160 Quadratmeter großer Raum angelegt, der das Archiv der Firma aufnehmen soll. Noch größer fällt mit 270 Quadratmeter die Ausstellungsfläche aus, auf der sich Kunden über die Produktpalette des Familienunternehmens mit Hauptsitz im westfälischen Steinhagen informieren können. Sie reicht von Haus- und Wohnungstüren bis zu Garagentoren, die inzwischen das wichtigste Standbein der Firma sind. „Da sind wir Weltmarktführer“, sagt Dörpfeld.

Niederlassung setzt starken farblichen Akzent

Der Komplex an der Bundesstraße 188 wird auch farblich einen Akzent setzen: Die Hörmann-Farben sind Blau und Orange, wobei es sich um kräftige Töne handelt. Dementsprechend werden die Hallenwände blau gestrichen, das Bürogebäude orange. Aber es werde keine Vermischung geben, etwa in Form von waagerechten oder senkrechten Linien in der jeweils anderen Farbe, betont der Niederlassungsleiter. Fenster, Türen und Tore sollen in silberfarbenem Aluminium gestaltet werden.

Bisher sei der Bau problemlos verlaufen, berichtet Dörpfeld. Er erwartet deshalb, dass der Zeitplan für das Projekt eingehalten werden kann und die Kosten in dem veranschlagten Rahmen eines „hohen einstelligen Millionenbetrages“ bleiben. Endgültig weiß man das aber erst, wenn die Gebäude fertig ausgerüstet sowie Parkplätze, Regenrückhaltebecken und Begrünung angelegt sind.

Von Thomas Böger