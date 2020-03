Hobbykünstlerin will ihre Osterausstellung öffnen

Hülptingsen

Angelika Möller will ihre Osterausstellung in ihrer Kleinen Galerie im Burgdorfer Ortsteil Hülptingsen am 22. März eröffnen. Diesen Entschluss habe sie gemeinsam mit ihrem Mann nach langen Überlegungen und umfassenden Informationen zum Coronavirus gefasst, sagt Möller am Montagvormittag. „Es kommen ja nie Massen in meine Räumen“, sagt die Hobbykünstlerin, die seit vielen Jahren Enten-, Gänse- und Straußeneier mit wunderschönen Motiven verziert. „Deshalb sage ich die Ausstellung nicht ab. Wer vorbeikommen will, ist willkommen.“ Allerdings werde sie in diesem Jahr erstmals darauf verzichten, Tee und Keks anzubieten.

Angelika Möller präsentiert unter anderem kleine Kunstwerke auf Eiern. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Ab Sonntag, 22. März, öffnet Möller die Türen zur Galerie an der Straße Vor den Höfen in Hülptingsen. Bis einschließlich Sonntag, 5. April, kann die Ausstellung dienstags, mittwochs, freitags und sonntags von 15 bis 18 Uhr angeschaut und Exponate gekauft werden. Zudem kann ein Besuch telefonisch unter (05136) 86447 vereinbart werden.

Lesen Sie auch

Kleine Galerie zeigt Kunst auf großen Eiern

Von Anette Wulf-Dettmer