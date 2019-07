Burgdorf

Ein Naturschauspiel der besonderen Art hat der Burgdorfer Hobbyfotograf Bernd Moßmann an einem Tümpel in den Auewiesen beobachtet und fotografisch dokumentiert. Dort ist eine prächtige Libelle in das fein gesponnene Netz einer sehr kleinen Meanderkreuzspinne geraten. Obwohl um ein Vielfaches größer als der Jäger, hatte das elegante Insekt keine Chance zu entkommen. „Innerhalb einer Minute hat die Spinne die Libelle so verschnürt, dass diese völlig bewegungslos, als lebende Speisekammer, im Netz hing“, beschreibt Moßmann das Drama.

Binnen einer Minute ist die Libelle so verschnürt, dass sie bewegungsunfähig ist, und die Spinne ihre Arbeit in aller Ruhe zu Ende bringen kann. Quelle: Bernd Mossmann

Die Länge der Libelle schätzt Moßmann auf etwa 40 Millimeter, die der jungen Spinne auf circa vier.

So schaut die geschickte Jägerin aus. Quelle: Bernd Moßmann

Von dt