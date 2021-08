Von A wie Aubergine bis Z wie Zucchini reichen die historischen Gemüsesorten, die im Garten von Malgorzata Gerberding in Burgdorf gedeihen. Seit zwölf Jahren züchtet sie Nutzpflanzen – und gibt Saatgut und Wissen gern weiter.

In einem Sorgenser Garten ist die ganze Welt zu Hause

