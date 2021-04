Burgdorf/Hänigsen

Er stammt aus Burgdorf und war in den Zwanziger- und Dreißigerjahren einer der international bekanntesten Wagner-Interpreten: der Opernsänger Rudolf Bockelmann (1892–1958. Über den Bariton, dessen Paraderollen der Wotan im „Ring der Nibelungen“ und der Hans Sachs in den „Meistersingern von Nürnberg“ waren, hat der Hänigser Historiker Ralf Bierod ein Buch geschrieben. Bockelmann lebte von .

„Kindheitserlebnisse in Burgdorf brachten ihn zur Musik“, sagt Bierod. Als Bockelmann drei Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm nach Burgdorf um. Als Siebenjähriger bekam er von seinem Vater, der von Beruf Lehrer war, Klavierunterricht. Als Hauptquelle seiner „ersten musikalischen Freuden“ bezeichnete Bockelmann aber die Burgdorfer Stadtkapelle und ihren Leiter Gustav Mahlmann.

Musik beim Schützenfest hinterlässt bleibenden Eindruck

In Bockelmanns schriftlichen Erinnerungen befinden sich detaillierte Schilderungen des Burgdorfer Schützenfestes. Einen bleibenden Eindruck hinterließen bei ihm die Musik der Karussells und eine Jahrmarktorgel auf dem Festplatz. Mit elf Jahren wechselte er auf das Gymnasium Ernestinum in Celle. Der Gymnasiast sang in Celle im Schulchor und in seiner Heimatstadt im Kirchenchor. Der Leiter des Schulchors habe seine Begabung erkannt und gewürdigt, schrieb Bockelmann in seinen Erinnerungen.

Zur Galerie Der Historiker Ralf Bierod hat Bockelmanns Lebensweg nachgezeichnet.

Mit dem 15 Jahre älteren Walter Ohk musizierte Bockelmann bei Veranstaltungen. Sie traten als Burgdorfer Harmoniker auf. „Ohk spielte Klavier, und Bockelmann sang dazu Lieder wie ,Ach, lass doch das Grübeln sein‘“, berichtet Bierod. Mit Ohk, der später Direktor des Wülfeler Werks der Burgdorfer Konservenfabrik wurde, blieb Bockelmann auch noch in Kontakt, als er als Opernsänger Karriere machte. 30 Jahre lang schrieben sie sich Briefe.

Bockelmann schreibt in Briefen über seine Karriere

Bockelmann berichtete über den Fortgang seiner Karriere. Ock gratulierte Bockelmann immer im April zu dessen Geburtstag und bot ihm an, frisch gestochenen Burgdorfer Spargel zu schicken. „Bockelmann studierte die Kursbücher der Bahn und ließ sich, egal, ob er in Hamburg, Berlin, Bayreuth oder Dresden war, den Spargel per Bahnexpress liefern“, weiß Bierod zu berichten.

Die Musikpolitik der Nationalsozialisten nimmt in Bierods Buch breiten Raum ein. 1934 warb Bockelmann in einem Rundfunkbeitrag aus Bayreuth dafür, bei der Volksabstimmung über die Zusammenlegung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers auf Hitler mit Ja zu stimmen. Bockelmann galt als Profiteur der NS-Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg fühlte er sich laut Bierod in der westdeutschen Musikwelt ausgegrenzt. Vergeblich hoffte er auf eine Professur in Westdeutschland. Eine solche bot ihm 1956 die DDR in Dresden an. Er nahm das Angebot an.

Das Taschenbuch „Rudolf Bockelmann: Die Karriere des Wagner-Interpreten und die NS-Musikpolitik“, ISBN 978-3838214535, ist im Ibidem-Verlag erschienen und kostet 24,90 Euro.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller