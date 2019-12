Kommunalpolitik ist Familiensache

Burgdorf

In den USA stehen die Namen Kennedy, Bush, Clinton und Trump für Politikdynastien. Von solchen (Macht-)Verhältnissen ist Burgdorf weit entfernt. Familienbande in der Kommunalpolitik spielen allerdings auch dort eine Rolle. Für die SPD-Fraktion werden ab Februar Vater und Sohn Gerald und Arne Hinz im Rat der Stadt sitzen. Derweil lernt Bürgermeister Armin Pollehn seine Tochter Roxana als Nachwuchspolitikerin an.

Beide Nachwuchspolitiker studieren noch

Dabei wollte Roxana Pollehn (23) als Kind nicht Politikerin, sondern viel lieber Schauspielerin werden, versichert die Studentin, die zurzeit ihren Master in Chemie macht. In Aufführungen des VVV-Theaters mimte sie verschiedene Rollen, bis ihr Studium ihr dafür keine Zeit mehr ließ. Zumal sie vor anderthalb Jahren der CDU beitrat, sogleich die Junge Union (JU) wiederbelebte, deren stellvertretende Vorsitzende sie seit Februar 2018 ist. Im JU-Kreisverband Hannover-Land übernimmt sie zudem die Pressearbeit.

Auch Arne Hinz (22) ist Student. Er absolviert ein Duales Studium unter den Fittichen der Continental AG in Hannover, schließt seinen Master in Maschinenbau nächstes Jahr ab. Wie es der Zufall will, rückt er ausgerechnet für Michael Rheinhardt, der ihm mit SPD-Ortsvereinschef Ahmet Kuyucu während eines Praktikums einst den SPD-Eintritt nahelegte, in den Rat nach. Arne Hinz war von 2015 bis 2018 drei Jahre lang Vorsitzender der Juso-AG. Auch er besitzt eine musische Ader. Er spielt Saxofon.

Väter haben Kinder nicht zur Politik gedrängt

Beide Väter beteuern, sie hätten ihre Kinder nicht in die Politik gedrängt. Bürgermeister Pollehn betont, es sei „nicht unser Familienkonzept“, sich gegenseitig Ratschläge zu erteilen. Eher rege man sich an zum Dialog, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Was für Arne Hinz der SPD-Ratsherr Rheinhardt war, war daher für Roxana Pollehn Otzes Ortsbürgermeisterin Ulla Träger. Diese habe sie gefragt, ob nicht das Mentoringprogramm „Frau Macht Demokratie“ des Landes Niedersachsen etwas für sie sei. Das Programm zielt darauf, dass sich mehr Frauen politisch engagieren. Naheliegenderweise habe sie den Vater gebeten, ihr als Mentor Einblicke in kommunalpolitische Entscheidungsprozesse zu gewähren.

SPD-Fraktionschef Gerald Hinz versichert, dass er „nicht wie diese Fußballväter“ Einfluss genommen habe, damit der Sohn seinem Beispiel folgt und in die Politik einsteigt. Seiner Frau und ihm sei es stets wichtig gewesen, dass sich die Kinder ausprobieren sollen. Das hätten die auch getan. Wiewohl Vater Hinz nicht verhehlt, dass es ihn freute, als sein Ältester politisch aktiv wurde. Dass der Sohn nun in der Ratssitzung am 20. Februar in die Fraktion nachrückt, sei dort positiv aufgenommen worden. „Die Leute wissen, wer da kommt. Es wird keine gemeinsamen Projekte einer Unterfraktion Hinz geben, also keine Hinz-Connection“, betont er.

Ratsfrau Beate Neitzel übernimmt Mentorenrolle

Roxana Pollehn, die sich für den Vater in dessen Bürgermeisterwahlkampf reinhängte, wird das Mentoringprogramm nächstes Jahr ohne den Bürgermeister fortsetzen und abschließen. Die Politik reize sie, „weil man da etwas gestalten kann“, beschreibt die 23-Jährige ihre Motivation. Der Vater will sich als Rathauschef ganz auf seine Dienstverpflichtungen konzentrieren. Er gibt die Mentorenrolle deshalb Anfang Januar an die CDU-Ratsfrau Beate Neitzel ab. Ob die Bürgermeistertochter später für ein Ratsmandat kandidiert, weiß sie noch nicht. Erst einmal will sie noch promovieren und den Einstieg in den Beruf schaffen.

Arne Hinz ist gespannt auf die Ratsarbeit. Er erwartet, dass er dort viel Neues kennenlernen wird. Vom Vater könne er sicher viel über die Entscheidungsstrukturen erfahren. So viel habe er bereits begriffen: Der Rat funktioniere anders als ein Unternehmen, in dem Entscheidungen nach hierarchisch geordneten Zuständigkeiten fallen. „Ich kann das am besten lernen, indem ich alles kritisch hinterfrage und ab und zu selbst etwas einbringe“, sagt Hinz Junior. So wolle er sich darum kümmern, dass die jugendpolitische Werkstatt endlich Fortschritte mache. Die Fridays-for-Future-Bewegung zeige schließlich, wie sich junge Menschen einbringen und etwas bewegen könnten.

Von Joachim Dege