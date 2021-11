Heeßel

Die Führungsmannschaft des Heesseler SV (HSV) bleibt zusammen und Lutz Klinkmann der Vereinsboss. Das hat die schwach besuchte Mitgliederversammlung in dieser Woche beschlossen. Nur beim Posten des Sportwarts dreht sich das Personalkarussell: Elke Kistner löst Ralf-Robert Rohden ab. Als Klinkmanns Stellvertreterin amtiert Birgit Wilz. Finanzwart bleibt Thomas Deicke. Die Mitglieder betreut Stefanie Mollenhauer. Lena Schöning kümmert sich um den Internetauftritt und die Vereinszeitung „HSV-Echo“. Sebastian Klinkmann führt die Geschäfte des Vereins.

Heesseler SV verliert Mitglieder

Der Vorstand sieht es als seine dringlichste Aufgabe an, den unter Mitgliederschwund leidenden Verein aus dem Corona-Tief zu führen. Die Pandemie setze dem Verein zu, sagt Klinkmann. Der HSV sei von den Folgen gleich vierfach betroffen mit dem Außensport, dem Hallensport, als Veranstalter sowie als Betreiber einer Gaststätte in Eigenregie, die als Vereinsheim dient. Die Mitgliederzahl sei zurückgegangen – um rund 11 Prozent von einst 1600 auf jetzt noch 1420. Sportangebote seien weggebrochen. Die Lunge/Asthma-Gruppe etwa habe sich aufgelöst, nennt er ein Beispiel.

Der Heesseler SV betreibt die Gaststätte im Vereinsheim in Eigenregie. Quelle: Joachim Dege (Archiv)

Dennoch werfe der Vorstand die Flinte nicht ins Korn. „Raus aus Corona“ laute das Motto für die Arbeit, mit der er den Verein zurückführen wolle auf den Stand von 2019. Der Fokus liege auf neuen Sportangeboten, die dann auch neue Mitglieder anziehen sollen. Nächstes Jahr solle es wieder ein Sportfest geben. 2023 werde der Verein 50 Jahre alt. Dann sei sogar eine Sportwoche mit Partyzelt und Kommersabend denkbar, sagt Klinkmann.

Beiträge beim Heesseler SV bleiben einstweilen stabil

Die Beiträge und die Zahl der Arbeitsstunden sollen stabil bleiben. Möglich mache das der Umstand, dass die rückläufigen Beitragseinnahmen hätten kompensiert werden können. Mehr noch: Der HSV habe sich sogar ein leichtes Polster zulegen können, weil Sportangebote und Kurse, die wegen Corona nicht mehr stattfanden, Personalkosten einsparten.

In diesem und im nächsten Jahr will der HSV investieren. 30.000 Euro werde der Verein in die Hand nehmen, um die Flutlichtanlage auf LED umzurüsten. Mit dem Betrag schafft der Verein zudem eine neue Heizung und Warmwasseraufbereitung für das Vereinsheim, einen neuen Rasenmäher und neue Tore an, zählt Klinkmann auf.

Von Joachim Dege