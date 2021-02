Schillerslage

Nach einem missglückten Einbruch sucht die Polizei Burgdorf jetzt Zeugen, die am vergangenen Donnerstag etwas Verdächtiges an einem Einfamilienhaus am Schilfweg beobachtet haben. Gegen 12 Uhr hatten die Bewohner das Gebäude verlassen. Als die Eigentümerin gegen 17.50 Uhr zurückkehrte, hörte sie nach Aussage einer Polizeisprecherin ein lautes Poltern – konnte das Geräusch aber nicht zuordnen. Erst am Freitag bemerkte sie Einbruchspuren an der Terrassentür. Deshalb gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens ein Täter das Grundstück betreten hatte und die Terrassentür aufhebeln wollte. Möglicherweise hat die Besitzerin den oder die Einbrecher bei der Tat gestört.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark