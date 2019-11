Die KulturWerkStadt in Burgdorf wird für zwei Monate zum Technikmuseum. Der Hannoversche Fernmeldeclub zeigt dort die Entwicklung der Fernmeldetechnik – vom Flügeltelegrafen bis zum Glasfaserkabel.

Massenware und Raritäten zeigt der Hannoversche Fernmeldeclub in der KulturWerkStadt an der Poststraße in Burgdorf. Quelle: Anette Wulf-Dettmer