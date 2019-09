Burgdorf

Bei einer privaten Feier in einer Gaststätte an der Bahnhofstraße ist einer 64 Jahre alten Frau in der Nacht zum Sonntag im Zeitraum von 1.30 bis 2 Uhr die Handtasche gestohlen worden. Als Täter kommen laut Polizei zwei Jugendliche in Betracht, die sich ohne Einladung auf der Party aufgehalten haben sollen....