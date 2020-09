Burgdorf

Ausgerechnet ein Linker kümmert sich um das wirtschaftliche Wohlergehen von Burgdorfs Kaufmannschaft. Ratsherr Michael Fleischmann war es, der unlängst in einem Ratsausschuss ein Protestschreiben der Händler an die Stadtspitze herantrug. Darin beklagen 14 Gewerbetreibende aus der Post- und der Braunschweiger Straße, dass sie als Folge der Absperrung am verkaufsoffenen Sonntag von selbigem ausgeschlossen seien. Ergo könnten sie keine Geschäfte machen. Sie fordern, dass der abgesperrte Bereich in Zukunft bis zur Mühlengasse ausgedehnt werden soll.

Unter den Unterzeichnern ist pikanterweise auch Ingrid Bleich für das Geschäft Bleich Drucken und Stempeln an der Braunschweiger Straße 2. Der Laden gehört Gerhard Bleich, der als Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing Burgdorf ( SMB) für die Organisation der vier verkaufsoffenen Sonntage im Jahr verantwortlich zeichnet.

Stadtmarketing und Stadt legen Absperrung gemeinsam fest

Bleich will die Unterschrift seiner Frau lediglich als Unterstützung verstanden wissen. Allerdings goutiere auch der SMB das Anliegen, versichert er. Noch hinzu kommt der Umstand, dass dem erweiterten Vorstand des SMB qua Amt auch der Bürgermeister der Stadt angehört. So verwundert wenig, dass die Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärt, dass die Termine und die Absperrbereiche in der Vergangenheit noch stets vom SMB und Stadt „gemeinsam festgelegt“ worden seien.

Das Ergebnis: Die Absperrung auf der Kreuzung von Post- und Schloßstraße wirke „wie eine Blockade für die Besucher der Stadt“, heißt es im Protestschreiben der Händler. „Da ist nichts mehr, da geht es nicht weiter.“ Die Absperrung schließe die an der Poststraße und der Braunschweiger Straße befindlichen Ladengeschäfte vom Fußgängerzonenbereich aus. Sie sorge nämlich dafür, dass fast keine Besucher in die Läden kommen. Dabei trügen diese mit ihrem Sortiment zur Vielfalt des Angebots bei und hätten es verdient, ins Geschehen einbezogen zu werden. Zumal sie mit der Zahlung der Teilnahmegebühr ihren Beitrag zur Durchführung der verkaufsoffenen Sonntage leisteten.

Nur zwei Geschäfte profitieren von einer Veränderung

Die Stadt, die bis vor eineinhalb Jahren noch selbst Straßenverkehrsbehörde war und die Absperrung bis dahin in eigener Regie vornahm, ist mittlerweile der falsche Adressat des Protestschreibens. Sie trat im April vergangenen Jahres die Aufgabe an die Region Hannover ab. Mit der hat Gerhard Bleich schon Kontakt aufgenommen. In einem Telefonat mit dem Sachbearbeiter will er in Erfahrung gebracht haben, dass die Behörde sich des Anliegens der Händler annehmen, vorher aber noch einmal Rücksprache mit der Stadt Burgdorf und der Polizei halten wolle.

Die Stadt signalisiert die Bereitschaft zum Entgegenkommen und teilt auf Nachfrage mit, sie sehe eine Ausdehnung der Sperrung positiv und unterstütze diese. Unter einer Bedingung: Die Zufahrtswege für Rettungskräfte im Kreuzungsbereich Schloßstraße/Poststraße müssten freigehalten bleiben. Sollte die Region zustimmen, profitieren laut Bleich zwei der Unterzeichner: das Kunsthandwerkgeschäft Quinas und das Wohnaccessoire- und Modegeschäft Bienvenido. Nur diese wollten an den verkaufsoffenen Sonntagen öffnen. Alle anderen nicht.

Von Joachim Dege