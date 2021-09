Burgdorf

Die Einwohner der drei Dörfer im Norden der Kernstadt können in absehbarer Zeit schneller im Internet unterwegs sein. Das Telekommunikationsunternehmen HTP hat jetzt angekündigt, dass es in Otze, Ramlingen und Ehlershausen leistungsstarke Glasfaserleitungen verlegen will, sofern sich bis zum 25. Februar 2022 mindestens 40 Prozent der Haushalte pro Ort für einen glasfaserbasierten Anschluss entscheiden und entsprechende Verträge mit HTP abschließen. Nur dann rechnet sich der Ausbau für den Anbieter.

Das hannoversche Unternehmen will Anfang Januar in die Vermarktung einsteigen und dann alle Haushalte anschreiben, um für den Glasfaserausbau zu werben. Sollten sich ausreichend viele Kunden akquirieren lassen, werde HTP im Frühjahr mit dem Bau beginnen, kündigt Geschäftsführer Thomas Heitmann an.

Bereits an Weihnachten 2022 soll es dann möglich sein, in den Dörfern mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde zu streamen und zu surfen. Eigentümerinnen und Eigentümern, die bis 25. Februar einen Vertrag abschließen, erhalten den Hausanschluss von HTP kostenlos, teilt das Unternehmen mit. Bei einer späteren Beauftragung will HTP 2975 Euro Baukosten pro Hausanschluss in Rechnung stellen.

