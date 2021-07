Burgdorf

Mit Garbsen und Wennigsen, in der Region Hannover die Top-Teilnehmer beim Klimaschutz-Fahrradwettbewerb Stadtradeln, kann Burgdorf zwar nicht annähernd mithalten. Doch auch Burgdorf hat sich nach Darstellung der Stadtverwaltung in diesem Jahr deutlich verbessern können im Vergleich zu der im Vorjahr erbrachten Leistung. 800 registrierte Burgdorfer seien vom 6. bis zum 26. Juni insgesamt 138.000 Kilometer in die Pedale getreten und somit 48.000 Kilometer mehr als noch ein Jahr zuvor, teilt die Umweltabteilung im Rathaus jetzt mit.

Allein das allgemeinbildende Gymnasium habe 35.000 Kilometer beigesteuert, die Astrid-Lindgren-Grundschule immerhin 18.300 Kilometer. Eine von Mitarbeitern der Stadt gebildete Mannschaft kam auf 4400 Kilometer. Für teilnehmende Schulen und Kinder des Heilpädagogischen Zentrums der Lebenshilfe lohnte sich das Stadtradeln übrigens. Sie bekamen Geld- und Sachpreise, die ein Kreis von Sponsoren ausgelobt hatte.

Von Joachim Dege