„I’m Dreaming of a White Christmas“ fehlt. Aber ansonsten gibt es beim Winterkonzert des Gymnasiums Burgdorf alles, was das Herz von Weihnachtsfans erfreut – und Weihnachtsmuffel zu Liebhabern des Fests werden lässt.

Bei "That's Christmas To Me" der 10a übernimmt der Weihnachtsbaum die Leitung. Quelle: Sandra Köhler