Klärschlamm: Gutachten empfiehlt Verbrennung – doch Umweltpolitiker bleiben skeptisch

Eigentlich schien alles klar: Giftiger Klärschlamm gehört nicht länger aufs Feld geworfen, wo die Schadstoffe in die Nahrungskette gelangen, sondern in die Müllverbrennungsanlage. Das sei wirtschaftlicher und umweltverträglicher. So jedenfalls steht es im 100-seitigen Gutachten, das die Stadt bei dem auf Abwasser spezialisierten Ingenieursbüro PFI in Hannover in Auftrag gegeben hat und das inzwischen vorliegt. Mit diesem haben sich jetzt die Umweltpolitiker des Rates beschäftigt. Einig geworden sind sie sich nicht.

Die Stadtverwaltung wollte sich auf der Grundlage des Gutachtens, das die thermische Klärschlammverwertung empfiehlt, jetzt grünes Licht holen für die Ausschreibung des Auftrags an einen Müllverbrennungsanlagenbetreiber. Eine solche europaweite Ausschreibung ist komplex. Um sie auf den Weg zu bringen, wird die Stadt laut Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) erneut Expertenrat brauchen. Je früher sich die Stadt daran mache, umso größer sei die Chance, einen Vertrag zu günstigen Konditionen abzuschließen, warb der Bürgermeister eindringlich. Der Markt sei stark in Bewegung. Aktuell entstünden viele Verbrennungsanlagen. Noch könne die Stadt wählen. Die von Enercity geplante Monoverbrennungsanlage werde 2023 in Betrieb gehen. Sie beschere der Stadt Burgdorf kurze Anlieferwege.

Verbrennung ist umweltverträglicher

Die Gutachter hatten verschiedene Entsorgungswege miteinander verglichen und sie auf ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Umweltverträglichkeit hin untersucht. In beiden Fällen lag die Verbrennung klar vor der landwirtschaftlichen Verwertung. Selbst unter Berücksichtigung des CO2-Ausstoßes schnitt die Verbrennung am Besten ab, versicherte PFI-Geschäftsführer Johannes Müller-Schaper den Kommunalpolitikern.

Gutachter am Aufbau von Verbrennungsanlagen beteiligt

Zwar bekam die Stadtverwaltung den von ihr gewünschten Auftrag, für die Verbrennung des Burgdorfer Klärschlamms Angebote einzuholen. Darüber hinaus soll sie aber auch Angebote einholen für die Verklappung in der Landwirtschaft. Dafür machte sich die von SPD, Grüne, WGS und Freie Burgdorfern gebildete Mehrheitsgruppe stark, die am Gutachterrat Zweifel anmeldete und besonders kritisch aufhorchte, als Müller-Schaper durchblicken ließ, dass sein Unternehmen am Aufbau von zwei Verbrennungsanlagen beteiligt ist.

Gutachter: Zwischenlager-Bau ist nicht notwendig

Auch die Idee, dass Burgdorf für Notfälle ein Zwischenlager braucht, hat die Mehrheitsgruppe noch nicht verworfen. Der Gutachter hält ein solches Lager für eine überflüssige Investition, weil auch die Betreiber von Verbrennungsanlagen Lagerkapazitäten vorhielten und die Kosten in ihre Angebote einpreisten. Eine denkbar knappe Mehrheit im Umweltausschuss überzeugte das nicht. Sie bestand darauf, den gefassten Beschluss für einen Lagerbau vorerst nicht zurückzunehmen und empfahl abzuwarten, bis die Angebote für die Verbrennung und die Entsorgung in der Landwirtschaft vorliegen.

Bürgermeister Pollehn kündigte nach der Sitzung auf Nachfrage an, dass er an der Müllverbrennung festhalten wolle. Die Empfehlung des Fachausschusses werde das Ausschreibungsverfahren zeitlich nicht beeinträchtigen. Das letzte Wort zur umstrittenen Klärschlammverwertung hat der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 26. Mai.

Von Joachim Dege