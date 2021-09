Burgdorf

Jens Palandt, Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis 43 (Hannover-Land I), konnte das Erststimmenergebnis für die Grünen mit 12,99 Prozent (2017: 6,0 Prozent) mehr als verdoppeln. Mit seinem Abschneiden in Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf zeigt sich der Referatsleiter im Landesumweltministerium zufrieden – mehr aber auch nicht. Zwischenzeitlich habe sich seine Partei Hoffnungen auf das Kanzleramt gemacht und folglich ein noch besseres Ergebnis bei der Bundestagswahl erhofft, räumte er ein. „Das hat sich jetzt zurechtgestutzt“, bilanzierte Burgdorfs Grünen-Parteichef nüchtern.

„Eine Supererfahrung“

Für sich selbst sei die Kandidatur eine „Supererfahrung“ gewesen, sagte der 54 Jahre alte dreifache Familienvater. Er sei in den acht Kommunen des Wahlkreise viel herumgekommen und habe so sein Netzwerk ausbauen können. Das werde auch der Ratsarbeit zugute kommen, auf die er sich schon freue. Palandt schaffte bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen den Sprung in den Rat der Stadt.

In seinen Wahlkampf investierte Palandt seinen gesamten Jahresurlaub. Sechs Wochen sei er jeden Tag unterwegs gewesen und habe für die Positionen der Grünen geworben. Das sollte sich auszahlen. Die Partei konnte ihr Zweitstimmenergebnis in dem Wahlkreis mit 15,18 Prozent ebenfalls fast verdoppeln.

Auf Ratsarbeit in Burgdorf konzentrieren

In Burgdorf, wo Palandt sogar 16,54 Prozent der Erststimmen holte und die Partei mit 16,91 Prozent der Zweitstimmen so gut abschnitt wie noch nie, seien die Parteifreunde am späten Wahlabend deshalb auch in Hochstimmung gewesen. In Hannover hingegen sei zu spüren gewesen, „dass wir uns bundesweit ein noch besseres Ergebnis gewünscht haben“. Palandt will sich jetzt auf die Ratsarbeit in Burgdorf konzentrieren und darüber hinaus im Landesverband der Grünen die Landtagswahl im nächsten Jahr strategisch mit vorbereiten.

Von Joachim Dege