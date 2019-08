Schillerslage

Spaß muss sein! Das hat Tradition, wenn der Sport- und Schützenverein (SSV) Schillerslage sein Schützenfest Ende August feiert – übrigens das letzte des Jahres im Stadtgebiet Burgdorf. Alles andere als bierernst geht es beim Umzug am Sonnabend zu. Für den Marsch durch das Dorf verkleiden sich stets viele Schillerslager Bürger.

Der Spielmannszug ging in diesem Jahr auf eine Zeitreise in die Antike. Die Spielleute haben sich als griechische Götter verkleidet. „Wir haben diesmal das Motto ,Der griechische Olymp bereitet sich auf das Schützenfest des Jahres vor’ gewählt“, erläutert Lyraspielerin Katharina Scharringhausen. Das sei der Wunsch eines Mitglieds des Spielmannszugs gewesen.

Geklammert und gepudert

Als Wahlspruch für die Verkleidung haben einige Frauen aus der Sportabteilung „Geklammert und gepudert“ gewählt. Fast alle haben sich ein weißes T-Shirt angezogen und mit einer Halskette aus Wäscheklammern geschmückt. „Ganz wichtig sind die Klammern“, betont Renate Janzen.

Bis auf Heidmar Felixson, Nachwuchskoordinator des Handballbundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und Mitglied des SSV Schillerslage, mimen die Männer, die den Wagen mit der Lautsprecheranlage durch den Ort ziehen, schwarze Schafe. „Ich bin das weiße Schaf im Dorf und muss die Herde mitschleppen“, sagt Felixson, der sich einen weißen Umhang übergeworfen hatte. Das Schützenfest will Felixson nicht missen: So etwas kenne man in seiner isländischen Heimat nicht.

Der Schützenkönig wird durch den Ort kutschiert

Kevin Meyer (vorn) kutschiert Schützenkönig Ralf Malycha mit einem Kindertrecker durch den Ort. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Seinen Spaß während des Umzugs hat auch Schützenkönig Ralf Malycha, der nach eigenen Worten nach einem Oberschenkelhalsbruch „noch nicht wieder ganz fit“ ist. Er wird von Kevin Meyer, der hinter einen Kindertrecker einen einachsigen Wagen gespannt und auf diesen einen Stuhl gestellt hat, durch den Ort kutschiert. „2012 war ich zu meinem 40. Geburtstag schon einmal König. Da musste ich am Sonnabend rückwärts auf einem Esel durch das Dorf reiten“, erinnert sich Malycha. Das müsse man in Schillerslage, wenn man mit 40 Jahren noch nicht verheiratet ist.

Beim Scheibenaufhängen erlauben sich die Schreibenträger, die stets Lederhosen tragen, den einen oder anderen Jux. So schrauben Holger Meyer und Dustin Ridder zunächst die Kinderkönigsscheibe so an den Giebel, dass man die Rückseite sieht. „Anders herum“, protestiert Kinderkönig Julius von Eller-Eberstein.

Einstimmung auf den ersten bayrischen Abend

Bayrisch gewandet haben sich auch die jungen Frauen, die den sogenannten Bagagewagen mit Getränken und Snacks ziehen. Sie tragen Dirndl oder Trachtenblusen. „Als Einstimmung auf den bayrischen Abend“, sagt Janine Lohmann. Der findet an diesem Sonnabendabend erstmals statt.

Während des Kommers' am Freitag waren die Könige proklamiert worden. Wie Malycha hatte auch die Damenkönigin Martina Meyer schon einmal beim Königsschießen gewonnen. Sie hat ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigt. „Das war nicht geplant“, sagte sie. Außer den bereits Genannten kamen Annette Horstmann (Jugendkönigin), Meike Schrödter (Kleinkaliberkönigin) und Thomas Gröning (Kleinkaliberkönig) zu Königsehren.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller