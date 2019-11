Burgdorf

Zwölf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Burgdorf am Sonnabend aufnehmen müssen: Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonnabend, 13.30 Uhr, hatten Unbekannte demnach im Bereich des Spittaplatzes, der Wilhelmstraße und der Straße Im Langen Mühlenfeld unter anderem das Schloss, das Rathaus, Autos, Verteilerkästen und Schilder mit Farbe beschmiert. Sie verwendeten nach Aussage eines Polizeisprechers Sprühfarbe in Silber, Gelb, Pink und Türkis.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die die Täter gesehen haben. Einen ersten Ansatz lieferte eine Burgdorferin, die sich am Sonnabendabend bei den Ermittlern gemeldet hatte. Sie gab zu Protokoll, dass sie am Sonnabend gegen 5 Uhr drei jugendliche Männer mit einer Spraydose in der Hand beobachtet hatte. Einer der Jugendlichen besprühte damit gerade einen Stromkasten an der Straße Im Langen Mühlenfeld. Als das Trio die Zeugin bemerkte, flüchtete es in Richtung Innenstadt.

Noch steht die Schadenshöhe nicht fest – die Polizei geht von einer hohen Summe aus. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Sprayern geben können, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark