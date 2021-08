Burgdorf

Auf annähernd 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Randalierer in der Nacht zum vergangenen Freitag an einem Gebäude an der Straße Vor dem Celler Tor 91 angerichtet hat. In dem Gebäude, in dem im Erdgeschoss ein Supermarkt untergebracht ist, hat auch die Gymnastiksparte der TSV Burgdorf ihre Übungsräume. In die Glastür zum TSV-Eingang warf der Unbekannte einen Gullydeckel. Das Glas zersplitterte. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege