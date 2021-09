Burgdorf

Das Amtsgericht Burgdorf hat in einem Fall von häuslicher Gewalt jetzt einen 30 Jahre alten Koch zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Dass der Mann so glimpflich davonkam, liegt auch daran, dass er den angerichteten Schaden ersetzt und seine Freundin ihm längst verziehen hat.

Im Oktober vergangenen Jahres rastete der Mann, der damals noch in einem Burgdorfer Hotel Küchenchef war, in der Wohnung seiner Freundin komplett aus. Er demolierte einen Schrank, zerstörte ein Tablet und riss seiner Freundin mit Gewalt die goldene Halskette vom Leib, die er ihr zuvor aus Liebe geschenkt hatte. Dabei trug die Frau Kratzer an Hals und Dekolleté davon. Zu allem Übel geschah das Ganze auch noch vor den Augen des neun Jahre alten Sohnes der Frau. Er stammt von einem anderen Mann. Der Angeklagte kümmert sich um ihn aber ebenso fürsorglich wie um die kleine Tochter, die das Paar miteinander hat.

Offenbar aufgestauter Frust

In dem 30-Jährigen hatte sich offenbar eine Menge Frust angestaut. Der leibliche Vater des Neunjährigen verfügte, dass der Koch den Jungen, für den er ansonsten sorgt, als handle es sich um den eigenen Sohn, weder berühren noch küssen darf. Da der Junge eine Tierhaarallergie hat und der Koch den gemeinsam angeschafften Hund nicht aufgeben will, musste der Mann mitsamt Tier zu seiner Mutter nach Hannover ziehen. Zu allem Überfluss traut er der Bekannten seiner Freundin nicht über den Weg, weil diese einen freizügigen Umgang mit Männern pflegen soll, von dem er fürchtet, dass er abfärben könnte auf seine Partnerin. Alles dies nannte sein Pflichtverteidiger Anselm Schanz im Prozess als mögliche Gründe für den unentschuldbaren Ausraster.

Angeklagter hat den Schaden wieder gut gemacht

Die von dem Gewaltausbruch schockierte Freundin rief die Polizei. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn an wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das hätte den Mann strafrechtlich teuer zu stehen kommen können. Denn zum Tatzeitpunkt stand er unter Bewährung. Seit seiner Jugend hatten sich 20 Einträge im Bundeszentralregister angesammelt, darunter auch Körperverletzungen.

Den Schrank hat der Mann umgehend repariert und das Tablet ersetzt. Bei dem Neunjährigen und seiner Freundin, mit der er nach kurzer Beziehungspause wieder zusammen ist, hat er sich längst entschuldigt. Er kümmert sich sowohl um die Freundin und die Kinder wie um die Mutter und den Hund. Obendrein geht er in Festanstellung einer geregelten Arbeit nach. Alles das überzeugte Staatsanwaltschaft und Gericht, dem Mann „noch eine Chance“ zu geben, die Bewährung nicht zu widerrufen und zu einer milden Verurteilung zu kommen.

Strafrichterin Stephanie Rohe erkannte wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung auf eine Freiheitsstrafe von drei Monaten Dauer und setzte deren Vollzug noch einmal zur Bewährung aus. Als Bewährungsauflage muss der Koch zudem 800 Euro in Raten an das Männerbüro bezahlen.

Von Joachim Dege