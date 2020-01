Gericht verurteilt Betrüger für Plündern des Kontos eines alten Mannes

Burgdorf

Wegen Computerbetrugs in zwei Fällen hat das Schöffengericht am Amtsgericht Burgdorf am Mittwoch zwei 49 und 50 Jahre alte Männer verurteilt – den einen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten ohne Bewährung, seinen bislang unbescholtenen Komplizen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7800 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide Männer einen alten demenz- und alkoholkranken Mann, der heute im Heim lebt, regelrecht ausgenommen haben.

Hinter dem Computerbetrug verbergen sich zwei Überweisungen in Höhe von 5000 und 10.000 Euro vom Konto des alten Mannes. Der war, wie sein Betreuer bezeugte, schon zum Zeitpunkt der Straftaten Ende 2018 nicht mehr in der Lage, seine Finanzen zu überblicken.

Betrüger nutzen Hilflosigkeit ihres Opfers aus

Das nutzten die Männer gnadenlos aus. Der eine hob mit der ihm zeitweilig überlassenen EC-Karte hohe Beträge am Geldautomaten ab – in Summe 7700 Euro. Dem vorbestraften Mann, der wegen Diebstahls im Gefängnis sitzt, war allerdings nicht nachzuweisen, dass er die EC-Karte gestohlen und die Abhebungen ohne Wissen des Seniors getätigt hatte. Moralisch verwerflich sei sein Vorgehen gleichwohl, befand Richterin Stephanie Rohe.

Beide Täter überwiesen zudem 15.000 Euro vom Konto ihres Opfers auf ein eigenes, angeblich um Einkäufe für den alten Mann zu erledigen. Und um ihm wunschgemäß den Zugriff auf sein Vermögen zu sichern, falls er ins Heim müsste, wie die Angeklagten das Gericht glauben machen wollten.

Das Gericht kam zu einem anderen Ergebnis. Die Täter seien „planvoll und zielgerichtet“ vorgegangen, um sich aus finanziellen Schwierigkeiten zu befreien, in denen einer der Angeklagten steckte. Das Gericht verdonnerte die Männer über Geld- und Freiheitsstrafe hinaus dazu, die 15.000 Euro zurückzuzahlen.

Von Joachim Dege