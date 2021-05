Burgdorf

Mit der Geschichte des Burgdorfer Schützenwesens beschäftigt sich ein neuer Geocache, dessen Tour Matthias Mollenhauer, Mitglied des Vorstandes der Schützengesellschaft und selbst Geocacher, ausgearbeitet hat. Beim Geocaching, einer digitalen Schnitzeljagd, suchen die Teilnehmer meist mit einem GPS-Gerät im freien Gelände versteckte Behälter und verstecken diese anschließend am selben Ort wieder. Aber es gibt auch andere Formen von Geocaches. „Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Adventure Lab“, sagt Mollenhauer, auf dessen Runde die Cacher an fünf verschiedenen Orten in der Innenstadt die Geschichten und Geschichtliches rund um das traditionsreiche Fest und die Burgdorfer Schützengesellschaft von 1593 erfahren.

Geocaching erfährt großen Zuspruch

Beim Adventure Lab müssen nicht, wie beim Geocachen sonst üblich, in der Umwelt versteckte „Schätze“ (meist wasserdichte Behälter) gefunden werden, bei denen man sich nach der erfolgreichen Suche in ein Logbuch einträgt. Vielmehr werden die digitalen Schatzsucher mittels einer zusätzlichen App an bestimmte Orte geführt. Zum Loggen des Caches muss der Geocacher eine Antwort in ein entsprechendes Feld eingeben. Diese Antwort muss er vor Ort finden. Die Antwortmöglichkeit ist dabei ortsgebunden und kann nur in einem gewissen Umkreis von den Koordinaten ermittelt werden. Jeder und jede kann die Tour allein oder in der Familie ablaufen – in Zeiten der Corona-Pandemie erfährt das Hobby deshalb einen großen Zuspruch.

Mehr als 200 Geocaches finden sich in und um Burgdorf

„Der kleine Spaziergang durch Burgdorf führt die Geocacher zurück bis ins 19. Jahrhundert“, sagt Mollenhauer. So werden die Schatzsucher nicht nur zum heutigen Schützenheim An der Bleiche geführt, sondern lernen auch den Standort des alten Schützenhauses kennen. Auch, dass sich dort in der Nähe einmal der Schützenplatz befunden hat, erfahren die Geocacher bei dem Abenteuer. Mehr möchte Mollenhauer allerdings nicht verraten: „Ein wenig Spürsinn wird natürlich benötigt.“

Wer Geocaching einmal ausprobieren möchte, kann sich die offizielle Geocaching-App des Betreibers Groundspeak kostenlos auf sein Smartphone laden und sich ein Nutzerkonto anlegen. Für das Adventure Lab wird dann eine weitere – ebenfalls kostenlose – App benötigt, die passender Weise „Adventure Lab“ heißt. Weltweit gibt es über drei Millionen Geocaches. In und um Burgdorf sind allein rund 200 Geocaches versteckt. Außerdem führen im Moment insgesamt acht Adventure Labs durch Burgdorf und seine Ortsteile.

Von Antje Bismark