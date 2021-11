Burgdorf

Ganz im Zeichen der Nacht steht das Schlosskonzert, zu dem der Kulturverein Scena für Sonntag, 28. November, in den Saal des Burgdorfer Schlosses einlädt. Mit ihrem Programm „Night on Earth“ wollen der Geigenvirtuose Ulf Schneider und der Pianist Jan-Philip Schulze musikalischen Facetten der Nacht nachspüren. Das Publikum darf sich auf eine Reise durch Europa freuen: Die aufgeführten Werke stammen aus 14 Ländern.

Schneider ist wie sein Partner Schulze Professor an der Musikhochschule in Hannover. Er studierte in Hannover, New York und Berlin bei Jens Ellermann, Felix Galimir, Masao Kawasaki und Thomas Zehetmair. Nicht nur solistisch ist Schneider gefragt, sondern auch bei Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, den Niedersächsischen Musiktagen und dem Edinburgh Festival ein gern gesehener Gast. Zudem lebt er seine Passion für Kammermusik auch mit dem Trio Jean Paul und dem Bartholdy-Quintett aus. Hörproben, auch zu „Night on Earth“, gibt es auf der Internetseite ulfschneider-violine.de.

Formular mit Kontaktdaten ausgefüllt mitbringen

Zur Sicherheit gilt für beide Aufführungstermine um 16 und um 18 Uhr die 2-G-Regelung. Der Veranstalter bittet darum, neben den Impfnachweisen die beim Kartenkauf ausgegebenen Blätter zur Kontakterfassung ausgefüllt zum Konzert mitzubringen. Sie können auch unter www.scena-burgdorf.de heruntergeladen werden.

Karten gibt es für 19 Euro im Vorverkauf in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße und in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße. Wer will, kann seine Karte auch unter Telefon (05147) 720937 oder per E-Mail an info@scena-burgdorf.de bei Scena vorbestellen. Das Ticket liegt dann an der Kasse bereit. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, benötigen aber eine Konzertkarte.

Von Sandra Köhler