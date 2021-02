Burgdorf

Bei Arbeiten in einer Wohnung am Marris-Mühlenweg hat ein Handwerker am Donnerstagnachmittag die Hauptgasleitung beschädigt und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nun muss eine auf Gasleitungen spezialisierte Firma die Reparatur übernehmen.

Der Handwerker habe sich nach seinem Fehler vorbildlich verhalten, sagt Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Gleiches gelte für den Hausmeister des mehrgeschossigen Gebäudes – denn er schloss unmittelbar nach dem Leitungsschaden den Haupthahn, alarmierte die Feuerwehr und öffnete die Fenster, sodass Durchzug in den Räumen die Gaskonzentration sehr schnell wieder reduzierte. Nach dem Alarm rückten die Burgdorfer Ortsfeuerwehr mit neun Einsatzkräften in zwei Fahrzeugen und die Ortsfeuerwehr Hänigsen mit vier Mitgliedern in einem Fahrzeug aus. Auch die Besatzung eines Rettungswagens und Polizeibeamte waren im Einsatz.

Gegen 17 Uhr konnten die Feuerwehrleute unter Leitung von Bethmann die Wohnung an den Gasversorger übergeben, der wiederum die Firma zur Reparatur hinzuzog.

Von Antje Bismark