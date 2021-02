Burgdorf

Leichte Verletzungen hat eine 44 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Südstadt von Burgdorf am Mittwoch davongetragen. Beim Einparken im Rückwärtsgang am Gerhard-Hauptmann-Platz übersah der 32 Jahre alte Fahrer eines VW Golf Variant die Frau, die in diesem Moment die Hebbelstraße überquerte. Das Auto touchierte die Frau, die sich dabei am linken Handgelenk verletzte.

Von Joachim Dege